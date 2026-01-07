|
|
Streda 7.1.2026
|
Meniny má Bohuslava
|
07. januára 2026
Marian Kočner sa vo väzení takmer udusil, situácia bola kritická a zasahovali záchranári
Mariana Kočnera museli vo väzení ratovať záchranári, hrozilo mu totiž udusenie. Informoval o tom portál
7.1.2026 (SITA.sk) - Mariana Kočnera museli vo väzení ratovať záchranári, hrozilo mu totiž udusenie. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Kočnera museli zdravotníci zachraňovať v utorok 6. januára krátko po 6:30 priamo v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove.
Pre portál Nový Čas túto informáciu potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. 62-ročný pacient s alergickou reakciou bol ošetrený na adrese,“ informovala hovorkyňa.
Zdroj z prostredia väznice podľa medializovaných informácií opísal, že situácia bola kritická. Kočnerov stav bol vážny a okamžite museli volať záchranku. Kočner mal zjesť potravinu, na ktorú má intoleranciu. To u neho vyvolalo prudkú reakciu s opuchom dýchacích ciest. Zdroj z väznice uviedol, že keby záchranka prišla neskôr, mohlo to s Kočnerom dopadnúť oveľa horšie. Jeho prevoz do nemocnice napokon nebol nutný.
Portál Aktuality.sk pripomenul, že o zdravotnom stave či stravovaní Kočnera sa už dávnejšie hovorilo. Objavili sa informácie napríklad o tom, že má mať iný jedálniček než ostatní odsúdení.
Vynárali sa tak informácie, že by mohol mať Kočner vo väzení isté privilégiá. Kočnerov obhajca Marek Para však vysvetlil, že nejde o privilégiá, ale o zdravotnú nevyhnutnosť, keďže má viaceré potravinové intolerancie.
Zdroj: SITA.sk - Marian Kočner sa vo väzení takmer udusil, situácia bola kritická a zasahovali záchranári © SITA Všetky práva vyhradené.
