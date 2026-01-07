|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Aký je názor Slovákov na znovuzavedenie základnej vojenskej služby? Výsledky prieskumu prekvapili aj neprekvapili
Téma znovuzavedenia základnej vojenskej služby rozdeľuje Slovensko viac ako iné témy. Za obnovenie povinnej vojenskej služby je ...
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Téma znovuzavedenia základnej vojenskej služby rozdeľuje Slovensko viac ako iné témy. Za obnovenie povinnej vojenskej služby je 49,3 percenta Slovákov, pričom 50,7 percenta je proti. Slovensko je tak v tejto téme rozdelené takmer presne na polovicu. Vyplynulo to z prieskumu agentúruy SCIO, ktorý prebiehal od 9. do 17. decembra na vzorke 1 000 respondentov.
Z tohto počtu respondentov sa 25,8 percenta vyjadrilo, že by určite mala byť základná vojenská služba obnovená, a 23,5 percenta sa vyjadrilo, že by mala byť obnovená. Odpoveď, že by nemala byť obnovená označilo 14,9 percenta občanov Slovenska, a že by určite nemala byť základná vojenská služba obnovená si myslí 35,8 percenta opýtaných.
Proti "vojenčine" sú prevažne muži (52,5 %), pričom ženy sú v miernej väčšine za (51 %). V prospech jej zavedenia sú najmä starší respondenti nad 50 rokov veku. Presne opačný názor majú mladší respondenti do 39 rokov.
V tejto téme sú rozdelení Slováci aj v závislosti od regiónu, v ktorom žijú. Pomerne jednoznačne proti sú respondenti z Bratislavského a Trnavského kraja. Opačného názoru sú občania z Banskobystrického kraja a najmä z Trenčianskeho kraja, ktorí by znovuzavedenie základnej vojenskej služby privítali.
Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že takéto výsledky prieskumu neprekvapili, a to vzhľadom na vývoj bezpečnostného prostredia v Európe, ale aj pre dianie vo viacerých európskych krajinách v súvislosti s touto témou, napríklad v Poľsku či Nemecku. Podľa analytika neprekvapilo ani rozloženie podporovateľov a odporcov tejto témy naprieč politickým spektrom.
Podporovatelia Smeru-SD, a tiež hnutia Republika prevažne základnú vojenskú službu preferujú. U voličov strany Smer-SD je to viac ako 64 percent respondentov, pričom u voličov Republiky je to viac ako 57 percent.
U hnutia Progresívne Slovensko (PS) či strany Sloboda a Solidarita (SaS) je to zase opačne. Proti znovuzavedeniu základnej vojenskej služby je takmer 64 percent voličov PS a takmer 72 percent voličov SaS.
"Mierne prekvapivo však pôsobia vyrovnané preferencie voličov Slovenskej národnej strany, kde by sa skôr dal očakávať príklon k "vojenčine", či Demokratov, kde by očakávania mohli byť opačné. V oboch prípadoch však musíme brať do úvahy aj menšiu vzorku respondentov, pre komplexnejšie závery”, doplnil Klus. Proti základnej vojenskej službe je 48,4 percenta voličov SNS a 54,2 percenta voličov strany Demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Aký je názor Slovákov na znovuzavedenie základnej vojenskej služby? Výsledky prieskumu prekvapili aj neprekvapili © SITA Všetky práva vyhradené.
Z tohto počtu respondentov sa 25,8 percenta vyjadrilo, že by určite mala byť základná vojenská služba obnovená, a 23,5 percenta sa vyjadrilo, že by mala byť obnovená. Odpoveď, že by nemala byť obnovená označilo 14,9 percenta občanov Slovenska, a že by určite nemala byť základná vojenská služba obnovená si myslí 35,8 percenta opýtaných.
Rozdelenie aj v závislosti od regiónu
Proti "vojenčine" sú prevažne muži (52,5 %), pričom ženy sú v miernej väčšine za (51 %). V prospech jej zavedenia sú najmä starší respondenti nad 50 rokov veku. Presne opačný názor majú mladší respondenti do 39 rokov.
V tejto téme sú rozdelení Slováci aj v závislosti od regiónu, v ktorom žijú. Pomerne jednoznačne proti sú respondenti z Bratislavského a Trnavského kraja. Opačného názoru sú občania z Banskobystrického kraja a najmä z Trenčianskeho kraja, ktorí by znovuzavedenie základnej vojenskej služby privítali.
Analytika výsledky neprekvapili
Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že takéto výsledky prieskumu neprekvapili, a to vzhľadom na vývoj bezpečnostného prostredia v Európe, ale aj pre dianie vo viacerých európskych krajinách v súvislosti s touto témou, napríklad v Poľsku či Nemecku. Podľa analytika neprekvapilo ani rozloženie podporovateľov a odporcov tejto témy naprieč politickým spektrom.
Podporovatelia Smeru-SD, a tiež hnutia Republika prevažne základnú vojenskú službu preferujú. U voličov strany Smer-SD je to viac ako 64 percent respondentov, pričom u voličov Republiky je to viac ako 57 percent.
Vyrovnané preferencie voličov SNS a Demokratov
U hnutia Progresívne Slovensko (PS) či strany Sloboda a Solidarita (SaS) je to zase opačne. Proti znovuzavedeniu základnej vojenskej služby je takmer 64 percent voličov PS a takmer 72 percent voličov SaS.
"Mierne prekvapivo však pôsobia vyrovnané preferencie voličov Slovenskej národnej strany, kde by sa skôr dal očakávať príklon k "vojenčine", či Demokratov, kde by očakávania mohli byť opačné. V oboch prípadoch však musíme brať do úvahy aj menšiu vzorku respondentov, pre komplexnejšie závery”, doplnil Klus. Proti základnej vojenskej službe je 48,4 percenta voličov SNS a 54,2 percenta voličov strany Demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Aký je názor Slovákov na znovuzavedenie základnej vojenskej služby? Výsledky prieskumu prekvapili aj neprekvapili © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Marian Kočner sa vo väzení takmer udusil, situácia bola kritická a zasahovali záchranári
Marian Kočner sa vo väzení takmer udusil, situácia bola kritická a zasahovali záchranári
<< predchádzajúci článok
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa médií povedal, že USA chcú Grónsko kúpiť
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa médií povedal, že USA chcú Grónsko kúpiť