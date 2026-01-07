Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

07. januára 2026

Aký je názor Slovákov na znovuzavedenie základnej vojenskej služby? Výsledky prieskumu prekvapili aj neprekvapili


Téma znovuzavedenia základnej vojenskej služby rozdeľuje Slovensko viac ako iné témy. Za obnovenie povinnej vojenskej služby je ...



vojaci 676x451 7.1.2026 (SITA.sk) - Téma znovuzavedenia základnej vojenskej služby rozdeľuje Slovensko viac ako iné témy. Za obnovenie povinnej vojenskej služby je 49,3 percenta Slovákov, pričom 50,7 percenta je proti. Slovensko je tak v tejto téme rozdelené takmer presne na polovicu. Vyplynulo to z prieskumu agentúruy SCIO, ktorý prebiehal od 9. do 17. decembra na vzorke 1 000 respondentov.


Z tohto počtu respondentov sa 25,8 percenta vyjadrilo, že by určite mala byť základná vojenská služba obnovená, a 23,5 percenta sa vyjadrilo, že by mala byť obnovená. Odpoveď, že by nemala byť obnovená označilo 14,9 percenta občanov Slovenska, a že by určite nemala byť základná vojenská služba obnovená si myslí 35,8 percenta opýtaných.

Rozdelenie aj v závislosti od regiónu


Proti "vojenčine" sú prevažne muži (52,5 %), pričom ženy sú v miernej väčšine za (51 %). V prospech jej zavedenia sú najmä starší respondenti nad 50 rokov veku. Presne opačný názor majú mladší respondenti do 39 rokov.

V tejto téme sú rozdelení Slováci aj v závislosti od regiónu, v ktorom žijú. Pomerne jednoznačne proti sú respondenti z Bratislavského a Trnavského kraja. Opačného názoru sú občania z Banskobystrického kraja a najmä z Trenčianskeho kraja, ktorí by znovuzavedenie základnej vojenskej služby privítali.
 

Analytika výsledky neprekvapili


Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že takéto výsledky prieskumu neprekvapili, a to vzhľadom na vývoj bezpečnostného prostredia v Európe, ale aj pre dianie vo viacerých európskych krajinách v súvislosti s touto témou, napríklad v Poľsku či Nemecku. Podľa analytika neprekvapilo ani rozloženie podporovateľov a odporcov tejto témy naprieč politickým spektrom.

Podporovatelia Smeru-SD, a tiež hnutia Republika prevažne základnú vojenskú službu preferujú. U voličov strany Smer-SD je to viac ako 64 percent respondentov, pričom u voličov Republiky je to viac ako 57 percent.


Vyrovnané preferencie voličov SNS a Demokratov


U hnutia Progresívne Slovensko (PS) či strany Sloboda a Solidarita (SaS) je to zase opačne. Proti znovuzavedeniu základnej vojenskej služby je takmer 64 percent voličov PS a takmer 72 percent voličov SaS.

"Mierne prekvapivo však pôsobia vyrovnané preferencie voličov Slovenskej národnej strany, kde by sa skôr dal očakávať príklon k "vojenčine", či Demokratov, kde by očakávania mohli byť opačné. V oboch prípadoch však musíme brať do úvahy aj menšiu vzorku respondentov, pre komplexnejšie závery”, doplnil Klus. Proti základnej vojenskej službe je 48,4 percenta voličov SNS a 54,2 percenta voličov strany Demokrati.


Zdroj: SITA.sk - Aký je názor Slovákov na znovuzavedenie základnej vojenskej služby? Výsledky prieskumu prekvapili aj neprekvapili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hlavný analytik agentúry SCIO Povinná vojenská služba Prieskum základná vojenská služba
