Marián Lejava prichádza s medzinárodnou novinkou Live in Budapest

Na archívnej snímke Marián Lejava. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. mája (TASR) - Oceňovaný slovenský skladateľ a dirigent Marián Lejava predstavuje novinku s názvom Live in Budapest. Nový titul vydavateľstva Hudobný fond vznikal v hlavnom meste našich južných susedov. Album je výsledkom Lejavovej takmer trojročnej spolupráce s Metrum ansámblom (pôvodne Quaartsiluni Ensemble), ktorý vedie Lajos Rozmán. TASR informoval PR manažér Robert Pospiš.uviedol pre médiá Lejava.Spoluprácu so špičkovými maďarskými hudobníkmi považuje za veľké šťastie a splnený sen.dodal Lejava.Nahrávka Live in Budapest potvrdzuje, že hudobná komunikácia naprieč naším regiónom funguje aj v 21. storočí. Kompozície Mariána Lejavu v podaní ansámblu Metrum majú potenciál osloviť 'nadžánrové' publikum.