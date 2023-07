Marián Studenič už má v NHL nové pôsobisko, podpísal ročnú zmluvu s klubom Seattle Kraken

Dallas už nemal záujem

V NHL odohral 44 zápasov

2.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič podpísal v sobotu ročný kontrakt s účastníkom zámorskej NHL Seattle Kraken Organizácia, ktorá pôsobí v profilige od roku 2021, o tom informovala prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov.Dvadsaťštyriročný rodák zo Skalice sa s novým zamestnávateľom dohodol na dvojcestnej zmluve v hodnote 775-tisíc dolárov.Studenič v lete 2022 podpísal s Dallasom Stars dvojcestný kontrakt na jeden súťažný ročník, ktorého platnosť sa skončila v piatok.Aby si „hviezdy“ udržali minimálne exkluzívne právo rokovať so Studeničom o novej, museli mu ponúknuť aspoň minimálne navýšenie k doterajšej zmluve, čo sa však nestalo.Studenič v NHL odohral zatiaľ 44 duelov základnej časti s bilanciou tri góly a tri asistencie, v play-off pridal štyri štarty bez bodového zisku.V kanadsko-americkej profilige začínal v tíme New Jersey Devils, no vo februári 2022 po Slovákovi siahol na waiver listine Dallas.Väčšiu časť ročníka 2022/2023 strávil Studenič v AHL, kde za Texas Stars absolvoval vrátane play-off 75 stretnutí a mal bilanciu 23 gólov a 31 asistencií. V NHL dostal šancu iba v troch stretnutiach a v nich nebodoval.