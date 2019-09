Mariana K. obvinili z pokusu marenia spravodlivosti

Bratislava 12. septembra - Mariana K., obvineného z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, obvinili aj v prípade motákov. Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA vzniesol obvinenie z pokusu zločinu marenia spravodlivosti. V jednom prípade sa mal pokúsiť o sfalšovanie dôkazu v kauze zmeniek. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.





"Vyznieva minimálne zvláštne odstup vznesenia obvinenia od predpokladaného spáchania skutku, ktorý presahuje rok, načo klient poukázal pri poslednom pojednávaní, a teda polícia len zakrýva tieto fakty," reagoval na obvinenie obhajca Mariana K. Marek Para. Zároveň podotkol, že Marianovi K. nebolo obvinenie doručené a ani nikdy nebol ku kauze 'motáky' vypočutý.V prípade kauzy tzv. motákov mal Marian K. posielať z väzenia prosby pre vplyvných ľudí, aby mu pomohli na slobodu. V rámci pojednávania vo veciach falšovania zmeniek TV Markíza sa v pondelok prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta obžalovaného Mariana K. pýtal na to, či žiadal vo väzbe pomoc od Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, alebo špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika."Ja nepotrebujem pomoc nikoho," reagoval obžalovaný na údajné motáky, ktoré im mal posielať so žiadosťou o pomoc. Potvrdil, že o zmenkách komunikoval so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom.V prípade kauzy zmeniek mal obžalovaný Marian K. spolu s Pavlom R. podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotoviť štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov".Marian K. čelí aj ďalším obvineniam, a to v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a v prípade nedovoleného ozbrojovania. V štádiu vyšetrovania je aj sledovanie novinárov. V prípade kauzy zmeniek čelí obžalobe.