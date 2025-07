Mariánska hora prilákala počas víkendu 300-tisíc pútnikov. Levoča si pripomenula odkaz Jána Pavla II. – FOTO

Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius Nicola Girasoli

Počas pútnického týždňa prišlo vyše 400-tisíc ľudí

Spišský biskup Trstenský: Levoča nie je minulosť, ale prítomná viera

6.7.2025 (SITA.sk) - Na Mariánskej hore v Levoči sa stretlo počas víkendu odhadom viac ako 300-tisíc pútnikov. Tohtoročná levočská púť sa niesla v znamení 30. výročia druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, ktorá zahŕňala aj Levoču. Za jeho účasti prišlo na pútnické miesto viac ako 650-tisíc ľudí. Návštevu už svätého Jána Pavla II. si tam v nedeľu pripomenuli ešte pred začiatkom svätej omše úryvkami z jeho vtedajších príhovorov.Naplniť, posilniť a svedčiť o viere. O tieto tri nosné slová sa oprel vo svojej homílii apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, ktorý bol hlavným celebrantom tohtoročnej svätej omše na Levočskej hore. Na púť prišiel po tretíkrát, pričom prítomným pútnikom odovzdal aj pozdrav od pápeža Leva XIV. O Levoči hovoril ako o mieste pokoja.„Tento rok v Levoči chceme naplniť naše srdcia entuziazmom, posilniť si vieru a svedčiť o tom, že sme veriaci. Naplniť, posilniť a svedčiť, tieto tri slová sú základom našej púte. Život je plný ťažkostí, problémov a nedorozumení, a my sme na to slabí, no tu v Levoči nachádzame posilu,“ povedal nuncius. Prítomných povzbudil, aby žili vieru v konkrétnom, reálnom a každodennom živote, a to na sto percent.„Žiaľ, mnohí kresťania hovoria, ale nekonajú. My ale máme hovoriť a konať, svedčiť horlivo a dôsledne,“ povedal. Zároveň vyzval k rešpektovaniu sa, láske a odstraňovaniu polarizácie. „Všetci máme radosť a sme hrdí na našu krajinou. Chceme ju vidieť pod ochranou Panny Márie, rásť v jednote a prosperite. Levoča je magnet. Ostaňme stále v spojení s Pannou Máriou,“ uviedol.Celkovo prišlo pri príležitosti pútnického týždňa na Mariánskeho horu, od nedele do nedele, odhadom viac ako 400-tisíc pútnikov. Informoval o tom za organizátorov púte Jozef Lapšanský , podľa ktorého udalosti prialo aj počasie. Tohtoročnú púť a celý jej program podľa jeho slov ovládol odkaz a spomienka na svätého Jána Pavla II.„Všetky omše, ktoré tu boli, vždy boli tematicky priamo alebo nepriamo nadviazané na túto osobnosť a najvzácnejšieho pútnika v dejinách Mariánskej hory,“ poznamenal. Obrovským ozvláštnením však bolo podľa neho aj posolstvo súčasného pápeža Leva XIV. určené pútnikom. Pôvodne mal Robert Francis Prevost prísť ešte ako kardinál sláviť hlavnú nedeľnú svätú omšu. Zámer však prekazilo v máji jeho zvolenie za pápeža.Spišský biskup František Trstenský na margo účasti ľudí na púti pre médiá potvrdil, že prítomnosť viery na Spiši a pod Tatrami je veľmi živá. „Teším sa, lebo je to posolstvo na Slovensko, že tieto hodnoty evanjelia sú prítomné v nás. Nie je to len minulosť. Nechcem, aby Levoča bola nostalgickou spomienkou na minulosť, ako tu bol pred 30 rokmi pápež, ale že je to prítomnosť, lebo teraz, tu, na Slovensku, žijeme našu vieru,“ povedal.Spomienku na Jána Pavla II. v Levoči však vníma veľmi osobne. Stretol sa s ním ešte ako 22-ročný bohoslovec, keď slúžil v asistencii počas jeho návštevy. „Pri každom sa zastavil, podal mi ruženec, podal ruku,“ zaspomínal si biskup, ktorý si podľa jeho slov môže povedať, že sa dotýkal svätca. Práve jeho relikviu bude po novom uchovávať aj Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska, korene mariánskeho kultu tam siahajú až do 13. storočia. Prvá kaplnka tam bola postavená ešte v roku 1247. Pútnický kostol na Mariánskej hore posvätil v roku 1922 biskup Ján Vojtaššák. Na baziliku ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II., ktorý sem zavítal 3. júla 1995.