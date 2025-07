Fico podľa opozície zneužil sv. Cyrila a Metoda, oslavy za 750-tisíc eur boli len pre elitu

Bežní ľudia vraj platia, politici sa zabávajú

Remišová: Fico zneužíva sviatok na propagandu

Obavy z dôsledkov Fica pre bezpečnosť Slovenska

Oslavy podľa PS neboli pre všetkých

6.7.2025 (SITA.sk) - Oslavy príchodu Cyrila a Metoda boli len pre papalášov, bežných ľudí vyhnali niekam za hradby. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v reakcii na oslavy, ktoré sa uskutočnili v areáli hradu Devín v sobotu 5. júla.„Pre koho bolo Ficove divadlo na Devíne? Program v publiku pozeralo asi 300 papalášov. Žiadna verejnosť. Tú totiž vyhnali niekam za hradby. Tam si to mohli pozerať na obrazovkách. Takto sa Fico pozerá na voličov. Na bežných ľudí, ktorí sú preňho zjavne podradní," vyhlásil predseda SaS s tým, že takto vyzerá aj politika Roberta Fica Smer-SD ) - „pre seba, pre papalášov a pre oligarchov".Gröhling podotkol, že zatiaľčo si bežní ľudia nosia vlastný toaletný papier do nemocnice a z ich regiónov vďaka daniam odchádzajú firmy, vládni predstavitelia sa zabávajú za trištvrte milióna. Fico podľa predsedu SaS tak svojim voličom odkázal - „som tu pre svojich, na vás kašlem".„Tie klasické reči o spolupráci s Ruskom a neprajníkoch boli len druhoradé. Fico si spravil oslavu pre svojich a na občanov, ktorí to celé zafinancovali, sa totálne vykašľal. Ľudí poslal sledovať program tam, kam podľa neho patria - kamsi za plot," dodal Gröhling.Poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí ) zdôraznila, že predseda vlády zneužil sviatok Cyrila a Metoda na šírenie svojej politickej propagandy. „Keď Fico hovorí o železnej opone, tak zabúda na to, že železnú oponu vytvorili komunistické totalitné režimy, ktoré na hraniciach strieľali svojich občanov. Nevytvorili ju demokratické európske krajiny, kam dnes patrí aj Slovensko, ako sa snaží ľuďom podsúvať," uviedla Remišová.Keby svätý Cyril a Metod žili dnes, podľa poslankyne by odsudzovali, keby jeden slovanský národ ničil a vraždil iný pre svoje imperiálne záujmy. „Svätí Cyril a Metod hlásali porozumenie a lásku medzi ľuďmi a určite by ich nepotešilo, keby vedeli, ako Robert Fico zneužíva ich pamiatku na šírenie nenávisti a rozdelenia," vyhlásila poslankyňa.Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine , premiér podľa Remišovej klame a zavádza. Ako spresnila, uplynulé rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nepriniesli nič okrem poznania, že Rusko nemá záujem o mier a jeho cieľom je dobýjať nové územia a zotročovať ďalších ľudí.„Trápne postoje Roberta Fica môžu spôsobiť, že Rusko si nakoniec Ukrajinu podrobí a ďalšou krajinou na rade pri ruskej expanzii bude Slovensko. Ak sa tak stane, bude to aj kvôli jeho postojom, keď neustále presadzuje, aby Európa financovala ruské zbrojenie cez nákup energetických surovín, hoci na príklade Českej republiky vidíme, že úplné zastavenie dovozu plynu a ropy z Ruska, ako to urobila Česká republika, neprinieslo ani vyššie ceny, ani nestabilnejšie dodávky," dodala Remišová.Poslankyňa Zora Jaurová (PS) upozornila, že oslavy príchodu Cyrila a Metoda ukázali obrovské hodnotové a kultúrne prázdno, ktoré „zíva za Robertom Ficom a jeho suitou".„Škoda, že nás to všetkých stálo 750-tisíc eur. Namiesto toho, aby nám traja najvyšší predstavitelia krajiny priniesli vieru, nádej a lásku a hovorili o akejkoľvek vízii slovenskej budúcnosti, sme sa opäť dočkali len zlých masiek, blikajúcich svetielok a rečí o dvoch pohlaviach, plyne a potrebe dialógu s vrahom," uviedla Jaurová. Podľa poslankyne si tak vláda z cyrilometodskej tradície urobila prázdnu nádobu, do ktorej nalieva čokoľvek.„A táto ich oslava, podobne ako hymna, ktorá znela na jej konci, nebola pre všetkých," upozornila Jaurová s tým, že oslavy boli iba pre pár vyvolených. Poslankyňa súčasne kritizuje, že vláda pri tejto príležitosti zabudla na víziu budúcnosti, úctu k vzdelanosti a kultúre, ktoré solúnski bratia priniesli.Ku kritike osláv na Devíne sa pridala aj poslankyňa Beáta Jurík (PS) v diskusnej relácii ta3 V politike . Tá upozornila na skutočnosť, že si vláda príchod Cyrila a Metoda pripomínala v prítomnosti ruského veľvyslanca Igora Bratčikova . Poslankyňa sa vyjadrila, že je smutné, že štátny sviatok oslavujú s agresorom. Aj podľa Jurík boli tieto oslavy hodnotovo a kultúrne vyprázdnené. Išlo podľa nej len o "smerácke kortešačky".