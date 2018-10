Marie Rottrová vydáva novú kompiláciu Lady Soul

Marie Rottrová, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 25. októbra (TASR) – Speváčka Marie Rottrová mapuje svoje soulové obdobie novou kompiláciou Lady Soul. Špeciálnou kapitolou v jej tvorbe a zásadnou srdcovou záležitosťou je tzv. černošská hudba. Svojou jedinečnou interpretáciou žánrov, ako sú soul, blues, gospel či black dance music si napokon právom vyslúžila prezývku Lady Soul. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Pod týmto názvom vydala v Supraphone kompiláciu svojich 21 najobľúbenejších soulových skladieb, sú nimi Blues řetězů, Kde kdo ví, že, Labutě, Dlouhá černá limuzína, Oči, Chain Of Fools, Pane můj, Volej známý číslo, The House That Jack Built, Muži jsou stejní, The Weight, Pyšná dáma, Když hvězda padá, Začlo lejt, Jaká zvláštna láska, On má, Kdo má rád, Tobogán, Ranní loučení, Teď právě máš svou šanci a Má se stát.Medzi vybranou dvadsaťjednotkou sú pesničky s mohutnou energiou, výbornými českými textami zahraničných predlôh (V. Čort, A. Brumovská, Z. Borovec, P. Vrba nebo J. Fikejzová) a vydarenými domácimi príspevkami z okruhu kapely Flamingo/Plameňáci, ale trebárs tiež z pera Jaroslava Wykrenta. Pesničky, ktoré vždy zaujmú expresívnym a dokonale frázovaným spevom i značnou dávkou nepredstieraného zážitku.spomína Marie Rottrová na svoje začiatky, ktoré sa datujú do druhej polovice 60. rokov.Hoci Marie Rottrová postupne túto skvelo zvládnutú, ale časom predsa len mierne limitujúcu hudobnú formu sčasti opustila, rada sa k nej počas svojej kariéry priebežne vracia, čoho dôkazom je jej obsiahly soulový repertoár. Album Lady Soul si zastavila speváčka sama. Zároveň priznáva že výber nebol jednoduchý:Vo výbere nechýbajú samozrejme ani tie, ktoré sú najobľúbenejšími Marie Rottrovej.dodáva.Marie Rottrová pripravuje jesenné turné desiatich koncertov, päť z nich bude v decembri na Slovensku, začne v Košiciach 1. decembra, ďalšími zastávkami budú Dubnica (02. 12), Nitra (03. 12.), Nové Zámky (10. 12.) a Bratislava (17. 12.).