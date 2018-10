Video: Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockovej skupiny Queen a Freddieho Mercuryho

Zdroj: CinemArt SK" src="https://www.24hod.sk/files/4-4e3553c4e9c3d2ebcd61addd2a40cae72199d99a.jpg" style="height:293px; width:620px" / />

Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.





Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predovšetkým Freddieho Mercuryho, ktorý svojou tvorbou aj životom vzdoroval všetkým stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z najvýraznejších umelcov svojej doby.

Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revolučného zvuku a ikonických skladieb ako napr. We Will Rock You, We Are the Champions alebo práve Bohemian Rhapsody. Ich príbeh začína bleskovým štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí nezabudnuteľným, strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985. Na jeho pódiu Queen v čele s charizmatickým Freddiem predviedli jednu z najväčších show v histórii rocku. Ich hudba bola a stále je obrovskou inšpiráciou pre celý svet.



Brian May, gitarista skupiny Queen, s filmármi úzko spolupracoval a ich prácu hodnotí slovami: "Film Bohemian Rhapsody rozpráva o rodinách a vzťahoch, o túžbach, o smútku a sklamaniach, ale hlavne o víťazstvách a naplnených snoch. A to spôsobom, ktorý sa dotkne každého. Nebola to ľahká cesta - ale všetky najdôležitejšie cesty sú takéto! Rami, Lucy a štáb dali dohromady monumentálnu show - oveľa lepšiu ako je originál!"