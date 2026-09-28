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28. septembra 2026
Marika Gombitová odštartovala turné k 70. narodeninám vo veľkom štýle: Vypredaná aréna, standing ovation a spoločný spev fanúšikov
Tagy: Marika Gombitová
Marika má na svojom konte desiatky hitov, a tak dvakrát v priebehu koncertu ponúkla aj medley, to prvé zložené z hitov Študentská láska, Máš v rukáve máj, Prázdninové tričko či Pa a Pi.
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Vypredaná prešovská Handball aréna zažila v sobotu (26. 9.) kráľovský večer. Pripravila ho samotná kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka, ktorá 12. septembra oslávila 70. narodeniny, uvádza veľkolepé česko-slovenské turné Prešov – Praha - Bratislava pod názvom Marika 70 Narodeninový koncert. Prvou zastávkou bol Prešov a východ, odkiaľ speváčka pochádza.
„Som rada, že som z východu a som nato aj hrdá,“ pozdravila divákov do uvítacieho potlesku a začala piesňou Prstienky z trávy. Ďalšími boli Územie zázrakov, Cukráreň na dlani námestia, Chlapci sú v pasci, V období dažďa, Fantóm srdca, Malá smutná baletka, Ži a nechaj žiť, Paradiso, Stúpanie, Koloseum a na záver snáď najväčší hit Vyznanie. Standing ovation a celá hala postojačky zaspievala Marike k narodeninám Veľa šťastia, zdravia. Pri tak skvelej nálade a atmosfére musel prísť aj prídavok, boli dva, Zem menom láska a Buď nad tým. Diváci nešetrili dlane ani hlasivky, však prišli počúvať, pozerať ale aj zaspievať. Všetkého do sýtosti.
Marika má na svojom konte desiatky hitov, a tak dvakrát v priebehu koncertu ponúkla aj medley, to prvé zložené z hitov Študentská láska, Máš v rukáve máj, Prázdninové tričko či Pa a Pi. To druhé bolo zložené z piesní z úspešného muzikálu Neberte nám princeznú, samozrejme vrátane hitu Šaty. Na koncert si pozvala aj štvoricu hostí, prvým bol Lukáš Adamec s piesňou Tulák v čiernej bunde, s Ondrejom Kandráčom zaspievali ľudovku A ja taka dzivočka a skladbu Správne dievča. Marika zaspomínala na duet Neznámy pár s Karlom Gottom, ten prišli zaspievať hostia z Prahy Daniel Hůlka a Kamila Nývltová, Hůlka naviac pridal skladbu O Monte Christo z rovnomenného pripravovaného muzikálu, ktorý bude mať v decembri pražskú premiéru.
Originálne bola vyriešená zadná projekcia, ktorá pri jednotlivých skladbách ponúkala aj archívne zábery z tých piesní. Detailom na umelcov sa venovali dve bočné projekcie. Výborný výkon podala sprievodná kapela. Ten, kto pozná speváčkinu tvorbu, si v priebehu večera uvedomil, že texty Kamila Peteraja ani po dvadsiatich a viac rokoch nestratili nič na svojom pôvabe a často aj aktuálnosti. Fanúšikovia, či už starší alebo mladší, odchádzali príjemne naladení. Lukáš Adamec pri gratulačnom príhovore oslovil Mariku ako 'kráľovnú slovenskej hudby.'
Speváčka mala po koncerte veľmi dobrý pocit. „To sa nedá opísať, treba to zažiť, prežiť, cítila som sa na pódiu veľmi super, cítila som tú blízkosť tých ľudí, sú mi veľmi blízki, som z tohto kraja a je to kus môjho domova,“ uviedla pre 24hod.sk.
Vyratúvanie úspechov a ocenení tejto vzácnej umelkyne by zabralo viac času. Tak aspoň tie najdôležitejšie - v roku 1978 vyhrala Bratislavskú lýru s piesňou Študentská láska, rok nato získala striebornú lýru za skladbu Vyznanie. Rovnako v roku 1979 vydala svoj prvý album s názvom Dievča do dažďa. V ankete Slovenka roka za rok 2015 dostala mimoriadne ocenenie, je držiteľkou medaily Pribinov kríž I. triedy v roku 2018 aj Veľkej ceny SOZA v roku 2018 za celoživotné dielo, bola prvou ženou, ktorá toto ocenenie získala. V marci 2024 dostala mimoriadne ocenenie Krištáľové krídlo za celoživotné dielo.
Trojicu koncertov začala v sobotu 26. septembra v prešovskej Tatran Handball aréne, druhým bude 10. októbra koncert v pražskej O2 aréne, tretí 7. novembra v bratislavskej Tipos aréne. Bratislavčania si určite nenechajú ujsť tento nevšedný zážitok.
Vstupenky na koncert v Bratislave online tu https://www.ticketportal.sk/event/MARIKA-70-Narodeninovy-koncert?ID_partner=60
Tagy: Marika Gombitová
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