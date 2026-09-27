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27. septembra 2026
Móricovi Beňovskému odhalili vo Vrbovom druhý pamätník, pripomína jeho pôsobenie na Madagaskare – FOTO
Tagy: Pamätník Primátor Vrbového
Beňovskému odhalili vo Vrbovom druhý pamätník. Šľachticovi, cestovateľovi a dôstojníkovi Móricovi Beňovskému odhalili v jeho rodnom Vrbovom v okrese Piešťany ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Beňovskému odhalili vo Vrbovom druhý pamätník.
Šľachticovi, cestovateľovi a dôstojníkovi Móricovi Beňovskému odhalili v jeho rodnom Vrbovom v okrese Piešťany už druhý pamätník. Pripomína 250. výročie od povýšenia Beňovského za kráľa Madagaskaru. Dielo pozostáva z veľkého kamenného bloku, na ktorom je umiestnená replika dobového dela z Madagaskaru a v prednej časti bronzová pamätná tabuľa s hlavnými dátami a charakteristikami Mórica Beňovského.
„Replika dela a jeho originál na Madagaskare majú preklenúť veľký časový a priestorový oblúk medzi Madagaskarom a Slovenskom a pripomínať Vrbovčana a Slováka, ktorý bol na počiatku toho všetkého,“ povedal pri slávnostnom odhalení pamätníka primátor Vrbového Štefan Kubík.
Zdôraznil, že práve Beňovský najviac preslávil svoje rodisko doma aj v zahraničí. Rovnako ako starší pamätník Beňovského svet, aj nový pamätník vytvoril na objednávku mesta sochár Anton Gábrik. Na nový pamätník finančne prispel Trnavský samosprávny kraj.
Na slávnosť do Vrbového prišli z Madagaskaru Bernd Zschocke a jeho manželka Marie Helene Kam Hyo. Obaja dlhodobo poskytujú pomoc slovenským cestovateľom, ktorí na ostrove hľadajú stopy po Beňovskom. Nechýbal ani Stanislav Machovčák, ktorý je na Madagaskare rezidentom a osobnosťou Beňovského sa dlhodobo zaoberá.
Známy je tiež tým, že v meste Antalaha, postavil pamätník vrbovského rodáka. Ten sa vyjadril aj k pochybnostiam, či bol Beňovský skutočným kráľom Madagaskaru. Machovčák nemá pochybnosti o tom, že kráľom skutočne bol, aj keď nie celého ostrova, ale len jednej jeho časti.
Na Slovensku je Móric Beňovský známy vďaka úspešnému románu Joža Nižňanského a z nemenej úspešného filmového seriálu Vivat Beňovský s Jozefom Adamovičom v hlavnej úlohe. Vo Vrbovom si počas jesene pripomínajú viaceré výročia spojené so slávnym rodákom.
Od jeho narodenie uplynulo 20. septembra 280 rokov, od vyhlásenia za kráľa Madagaskaru uplynulo 250 rokov a od jeho tragickej smrti na Madagaskare 240 rokov. Vo Vrbovom dodnes stojí kúria, ktorá je považovaná za rodný dom Mórica Beňovského.
Zdroj: SITA.sk - Móricovi Beňovskému odhalili vo Vrbovom druhý pamätník, pripomína jeho pôsobenie na Madagaskare – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šľachticovi, cestovateľovi a dôstojníkovi Móricovi Beňovskému odhalili v jeho rodnom Vrbovom v okrese Piešťany už druhý pamätník. Pripomína 250. výročie od povýšenia Beňovského za kráľa Madagaskaru. Dielo pozostáva z veľkého kamenného bloku, na ktorom je umiestnená replika dobového dela z Madagaskaru a v prednej časti bronzová pamätná tabuľa s hlavnými dátami a charakteristikami Mórica Beňovského.
„Replika dela a jeho originál na Madagaskare majú preklenúť veľký časový a priestorový oblúk medzi Madagaskarom a Slovenskom a pripomínať Vrbovčana a Slováka, ktorý bol na počiatku toho všetkého,“ povedal pri slávnostnom odhalení pamätníka primátor Vrbového Štefan Kubík.
Na slávnosť prišli aj hostia z Madagaskaru
Zdôraznil, že práve Beňovský najviac preslávil svoje rodisko doma aj v zahraničí. Rovnako ako starší pamätník Beňovského svet, aj nový pamätník vytvoril na objednávku mesta sochár Anton Gábrik. Na nový pamätník finančne prispel Trnavský samosprávny kraj.
Na slávnosť do Vrbového prišli z Madagaskaru Bernd Zschocke a jeho manželka Marie Helene Kam Hyo. Obaja dlhodobo poskytujú pomoc slovenským cestovateľom, ktorí na ostrove hľadajú stopy po Beňovskom. Nechýbal ani Stanislav Machovčák, ktorý je na Madagaskare rezidentom a osobnosťou Beňovského sa dlhodobo zaoberá.
Machovčák nepochybuje o Beňovského kráľovskom titule
Známy je tiež tým, že v meste Antalaha, postavil pamätník vrbovského rodáka. Ten sa vyjadril aj k pochybnostiam, či bol Beňovský skutočným kráľom Madagaskaru. Machovčák nemá pochybnosti o tom, že kráľom skutočne bol, aj keď nie celého ostrova, ale len jednej jeho časti.
Na Slovensku je Móric Beňovský známy vďaka úspešnému románu Joža Nižňanského a z nemenej úspešného filmového seriálu Vivat Beňovský s Jozefom Adamovičom v hlavnej úlohe. Vo Vrbovom si počas jesene pripomínajú viaceré výročia spojené so slávnym rodákom.
Od jeho narodenie uplynulo 20. septembra 280 rokov, od vyhlásenia za kráľa Madagaskaru uplynulo 250 rokov a od jeho tragickej smrti na Madagaskare 240 rokov. Vo Vrbovom dodnes stojí kúria, ktorá je považovaná za rodný dom Mórica Beňovského.
Zdroj: SITA.sk - Móricovi Beňovskému odhalili vo Vrbovom druhý pamätník, pripomína jeho pôsobenie na Madagaskare – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pamätník Primátor Vrbového
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