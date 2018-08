Marilyn Manson skolaboval počas koncertu v Texase

Na snímke Marilyn Manson Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 20. augusta (TASR) - Americký spevák Marilyn Manson v sobotu večer predčasne ukončil koncert v texaskom Houstone po tom, ako skolaboval na pódiu. Podľa miestnych médií z koncertnej haly Woodlands Pavilion už pred koncertom vykázali všetkých fotografov, keďže "Manson sa cítil veľmi zle a nechcel byť fotografovaný".Spevák sa pred publikom objavil s oneskorením, postávajúc. Na jednom z fanúšikovských videí sa 49-ročný rocker sťažuje na to, že utrpel. Neskôr sa Manson po skladbe Sweet Dreams zosunul na jeden z reproduktorov, informoval v pondelok denník The Guardian.Nejde pritom o prvý prípad, keď sa Manson počas predvedenia cover verzie tejto piesne od britskej skupiny Eurythmics ocitol v dramatickej situácii. Vlani v októbri ho museli hospitalizovať po tom, ako naňho na koncerte v New Yorku spadla časť konštrukcie scény. Po tomto incidente musel spevák zrušiť množstvo zostávajúcich vystúpení v USA.Medzitým sa Manson vrátil na svoje súčasné americko-kanadské turné Twins of Evil: The Second Coming, ktoré absolvuje s Robom Zombiem z heavymetalovej skupiny White Zombie. Ten na začiatku svojho setu po Mansonovom kolapse publiku povedal: