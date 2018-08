V Amsterdame bude konferencia o investíciách do produktov z marihuany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 20. augusta (TASR) - Filmové múzeum Eye v Amsterdame bude koncom septembra (26.9.) hostiteľom konferencie zameranej na podporu investícií do výrobkov z konopy hašišovej (marihuany). Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Podľa vyjadrenia organizátorov konferencie pre médiá je spracovanie konopy hašišovej do podoby nápojov alebo čokolády v súčasnosti rastúcim trendom s veľkými investičnými príležitosťami.Holandský finančník a podnikateľ Michael Kraland, ktorý stojí za prípravou konferencie, zdôraznil, že americké a kanadské spoločnosti sú v súčasnosti svetovými lídrami vo výrobe produktov na báze marihuany, a upozornil, že zákony v Európskej únii sťažujú predaj podobného tovaru v Európe.DutchNews.nl uviedol, že najnovšie obchodné dohody zahŕňajú napríklad investície spoločnosti Constellation Brands vo výške 3,8 miliardy eur do rozvoja firmy Canopy Growth, ktorá pestuje konope na lekárske účely.Je tu aj príklad holandského pivovarského koncernu Heineken, ktorý sa stal vlastníkom americkej spoločnosti Lagunitas vyrábajúcej nápoj Hi-Fi Hops, nealkoholické pivo na báze marihuany. V tejto priemyselnej oblasti je činná aj holandská lekárenská spoločnosť Bedrocan zameraná na výrobu liekov rovnako na báze marihuany.