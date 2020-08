Marinčin rozdával „hity“, Dubois sa zaskvel hetrikom a Calgary si zahrá play-off NHL (video)

Pierre-Luc Dubois prepísal históriu Blue Jackets





7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Martin Marinčin má za sebou premiéru v tohtoročnom play-off NHL , ale nebola úspešná. Jeho Toronto prehralo s Columbusom 3:4 po predĺžení a v sérii kvalifikačného predkola play-off hranej na tri víťazstvá zaostáva 1:2.Columbus bude môcť o svojom postupe do 1. kola rozhodnúť už v piatok, keď oba tímy odohrajú štvrtý zápas série.Najproduktívnejší Slovák na vlaňajších majstrovstvách sveta v Košiciach odohral takmer 19 a pol minúty a bol aktívny. Okrem troch striel na bránku si Marinčin pripísal aj dve zablokovaní strely a tiež štyri bodyčeky, spoločne so Zachom Hymanom najviac zo svojho tímu.Maple Leafs to nestačilo, keďže v tíme Blue Jackets sa zaskvel hetrikom 22-ročný Kanaďan Pierre-Luc Dubois. Dovŕšil ho víťazným gólom v 19. min prvého predĺženia. Zrodil sa vôbec prvý hetrik v play-off v histórii tímu Columbus Blue Jackets."Bola to skvelá práca od Texiera. Neunáhlil sa a počkal s prihrávkou na správny moment. Ideálne ma vysunul do brejkovej pozície," pochválil svojho asistenta autor hetriku Dubois. "Výborný zápas z oboch strán. Je veľká škoda, že na ňom chýbali diváci. Veľmi by si ho užili tak ako ja," skonštatoval tréner Columbusu John Tortorella na webe NHL.Toronto malo skvelú prvú polovicu zápasu, v ktorej strelilo tri góly. Ešte v siedmej minúte tretej tretiny "javorové listy" viedli 3:1, ale potom sa Columbusu vydaril dokonalý obrat.Maple Leafs s útočnými hviezdami Austonom Matthewsom či Johnom Tavaresom reálne hrozí vyradenie ešte pred začiatkom hlavnej časti play-off, hoci sa špecifická vyraďovacia časť vo Východnej konferencii hrá práve v ich domácom stánku Scotiabank Arene."Viedli sme 3:0, ale nepáčilo sa mi, ako sme hrali. Nakoniec sme dostali to, čo sme si zaslúžili. Takto ďalej nesmieme pokračovať," kriticky zhodnotil tréner Toronta Sheldon Keefe.Po Caroline má istú účasť v 1. kole play-off aj Calgary . V predkole Západnej konferencie Flames vyradili Winnipeg Jets 3:1 na zápasy. V tom poslednom sa to skončilo 4:0 aj vďaka 31 zákrokom brankára Cama Talbota. Pripísal si tretí shutout vo vyraďovacej časti v kariére.Súperom Calgary v 1. kole bude jeden zo štvorice Colorado Avalanche Vegas Golden Knights , ktorí aktuálne bojujú na miniturnaji o čo najlepšie nasadenie do play-off.Zaujímavé je, že v štyroch zápasoch predkola play-off skórovalo v drese Calgary až desať útočníkov. Desiatku zavŕšil Dillon Dube. Winnipeg môže smútiť aj preto, že v troch súbojoch mu pre zranenie chýbali dvaja elitní útočníci Mark Scheifele a Patrik Laine.