Marinčin si otvoril strelecký účet a Tatar trikrát asistoval, Černák rozdával „hity“ (video)

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Šiesti slovenskí hokejisti sa predstavili v 12-zápasovom sobotňajšom programe NHL a dvaja z nich si vylepšili štatistiky v kanadskom bodovaní. Tomáš Tatar tromi asistenciami prispel k triumfu Montrealu nad Carolinou 4:3 po predĺžení a Martin Marinčin strelil víťazný gól v súboji Toronta Vancouverom (4:2). Otvoril si ním strelecký účet v tejto sezóne profiligy, okrem toho počas takmer 21 minút na ľade zablokoval šesť striel súperových hráčov a pridal aj tri bodyčeky a plusový bod.Tomáš Tatar prekonal svoj osobný rekord v produktivite v NHL. Vďaka spomenutým trom asistenciám sa dostal na 61 bodov v aktuálnej sezóne, na konte má 22 gólov a 39 asistencií. Jeho doterajšie maximum z minulého súťažného ročníka bolo 58 kanadských bodov. Vtedy na to potreboval 80 zápasov, teraz mu na rekordný zápis stačilo 67. Skúsený 29-ročný krídelník aktuálne prežíva skvelé obdobie, z posledných ôsmich zápasov šesťkrát bodoval so súčtom 2 góly a 7 asistencií.Tatar odohral v prvom útoku Montrealu mimoriadne vydarený zápas s tromi asistenciami, piatimi streleckými pokusmi na bránku, jedným bodyčekom a na konci dvoma plusovými bodmi. To všetko stihol počas 17:17 min na ľade. Po Tatarovej prihrávke Philip Danault v 3. min otvoril skóre stretnutia. V 25. min slovenský krídelník vypálil na Antona Forsberga a odrazený puk upratal za jeho chrbát Brendan Gallagher.Domáci vtedy viedli 3:0 a Forsberga v bránke hostí vystriedal Alex Nedeljkovic. Caroline to pomohlo, lebo 77 sekúnd pred koncom tretej tretiny Justin Williams vyrovnal na 3:3. Po necelej minúte predĺženia však prišiel ďalší skvelý okamih Tatara. Krížnou prihrávkou na červenú vysunul Jeffa Petryho a ten svoj nájazd proti Nedeljkovicovi zakončil gólom ponad jeho lapačku.Montreal nevzdáva boj o play-off, v Atlantickej divízii je piaty, s 9-bodovým odstupom na tretie Toronto. "Hráči súpera boli zúfalí a len nahadzovali puky na našu bránku. Lenže po jednom takom nahodení strelili gól na 2:3 a neskôr aj vyrovnali. Musíme nájsť spôsob, ako rozhodnúť zápas bez toho, aby sme dostávali také góly," uviedol strelec víťazného gólu Jeff Petry na webe NHL.Aj ďalší traja slovenskí hokejisti sa v sobotu tešili z víťazstiev so svojimi mužstvami, hoci nebodovali. Kapitán Bostonu Zdeno Chára prispel dvoma zablokovanými strelami a plusovým bodom k triumfu svojho tímu na ľade New Yorku Islanders 4:0. Fínsky brankár Tuukka Rask dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom a vďaka 25 zásahom si pripísal štvrtý shutout v sezóne a 49. v sezóne. Jeden z gólov víťazného tímu strelil aj Čech David Pastrňák, bol 47. v sezóne a poistili si ním líderskú pozíciu medzi strelcami. Auston Matthews z Toronta má na druhom mieste 45 gólov.Boston má na čele NHL 94 bodov a náskok 6 bodov pred lídrom Západnej konferencie a obhajcom trofeje St. Louis. Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave prerušila sériu štyroch prehier a doma zdolala Calgary 4:3. Slovenský obranca odohral 21:20 min s bilanciou 2 strely na bránku, 3 "hity", 2 trestné minúty.Tešil sa aj Christián Jaroš v drese Ottawy z triumfu nad Detroitom 4:3 po samostatných nájazdoch. Jaroš odohral necelých 10 minút s jedným bodyčekom a jednou zablokovanou strelou. Do nájazdov pokročil aj zápas St. Louis - Dallas (4:3 sn) s víťaznou pointou pre domáci tím. Andrej Sekera odohral v drese Dallasu 17:45 min bez štatistického prispenia.Edmonton zdolal Winnipeg 3:2 a bolo to najmä dielo Leona Draisaitla. Dvadsaťštyriročný Nemec bol pri všetkých góloch Oilers - dva strelil a pridal aj asistenciu. Prekonal tým ako prvý v tejto sezónu hranicu 100 bodov. Aktuálne má na konte 39 gólov a 62 asistencií. Syn trénera HC Košice Petera Draisaitla sa stal len desiatym hráčom v NHL od sezóny 1993/1994, ktorý nazbieral 100 bodov v 65 a menej zápasoch. Vlani sa to podarilo Rusovi Nikitovi Kučerovovi z Tampy Bay po 62 zápasoch.*Zdeno Chára (Boston) odohral 21:49 min, 1 strela na bránku, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 plusový bod*Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:20 min, 2 strely na bránku, 3 "hity", 2 trestné minúty*Martin Marinčin (Toronto) odohral 20:48 min, 1 gól, 3 strely na bránku, 3 "hity", 6 zablokovaných striel, 1 plusový bod*Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:17 min, 3 asistencie, 5 striel na bránku, 1 "hit", 2 plusové body*Christián Jaroš (Ottawa) odohral 9:58 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela*Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:45 min, bez štatistík