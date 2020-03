Petra Vlhová nepôjde kombináciu v La Thuile, ale preteky nezrušili pre koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Alpská kombinácia žien v talianskom La Thuile v nedeľu nebude. Organizátori zrušili preteky pre prívaly nového snehu a nemožnosť pripraviť súťažný kopec v zodpovedajúcej kvalite na preteky pozostávajúce zo super G a slalomového kola.Podľa rakúskych médií je nepravdepodobné, že poslednú alpskú kombináciu sa do konca sezóny 2019/2020 podarí nahradiť v inom dejisku. V takom prípade by sa Talianka Federica Brignoneová stala držiteľkou malého glóbusu v disciplíne všestrannosti.Zrušenie nedeľňajších pretekov môže byť komplikácia pre Slovenku Petru Vlhovú v boji o veľký glóbus, ktorý sa udeľuje za celkové prvenstvo vo Svetového pohári. Ak poslednú kombináciu zrušia bez náhrady, do konca sezóny zostane sedem pretekov. Talianka Federica Brignoneová má na čele Svetového pohára aktuálne náskok 153 bodov pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou a 189 bodov pred Petrou Vlhovou.Najbližší súťažný víkend v nemeckom Ofterschwangu (7.- 8.3.), kde mal byť na programe slalom a obrovský slalom, už zrušili bez náhrady. Najbližšie sa ženy súťažne predstavia 12. marca v paralelnom slalome vo švédskom Aare. Po Aare bude nasledovať už len finálový týždeň SP v talianskej Cortine d´Ampezzo.