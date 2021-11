Hlavní partneri: Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, 365.bank, Binance

16.11.2021 (Webnoviny.sk) -Bratislava sa na pár dní stala európskym centrom financií! Odtotiž hostila Finweek , ktorého sa zúčastnili viacerí poprední lídri z oblasti fintech, blockchain, crypto a insurtech.hovoríTrojdňová konferencia, mala medzi účastníkmi aj verejnosťou veľký úspech. Celý event sa niesol v znamenía čo je pozitívne, viacerí zúčastnení lídri vnímajú. Ak sa však chceme stať lídrom,, ktorý rozhodne o budúcnosti tejto raketovo rastúcej oblasti ekonomiky.Organizátori preto tejto časti venovali aj osobitnú pozornosť. Výsledkom je podrobné spracovanie obohatené o vyjadrenia jednotlivých odborníkov, ktoré dokonalým spôsobom približujú konkrétnu problematiku aj laickému publiku. Finweek Bratislava Conference oficiálne otvorilHneď v úvode vyzdvihol. Všetky digitálne problémy by mali byť podľa neho udržateľné, pričom ich stabilita má stáť na 3 hlavných pilieroch - ekonomickom, sociálnom a environmentálnom.odštartoval diskusiou na tému, počas ktorej vystúpili viaceré svetové špičky z oblasti finančného sveta. Pojem, t. j., sa začal skloňovať s príchodom digitálnych mien a kryptomien., však CBDC nevníma len ako odpoveď na krypto, ale aj ako samostatný fenomén.informujeaj, ktorý ho považuje zanielenPodľa, by, ktorý sa potrebuje adaptovať na nové, digitálne podmienky. Musíme ísť hlbšie.upozorňujeAko ďalej informuje, faktom je, že. Aj preto vzniká, resp., ktorý všaknavrhuje zaviesť najskôr. A aj keď podľa, nie je zatiaľ cítiť, že by sa verejnosť do CBDC hrnula,, sa na. Dôležité bude nájsť správny balans a celú situáciu bude tiež podľapotrebné poriadne premyslieť.Podľauž teraz vieme, že, ktoré podľavznikli ako. "hovorí. S nevhodnosťou bitcoinu ako univerzálnej meny súhlasí ajupozorňuje. V otázke digitálneho eura či iných národných mien je ale situácia iná.totiž pripomína, že jednou zvrátane tej, ktorú sám zastupuje,. Aj preto sa zrejme v rámci kryptomien často skloňuje slovo regulácia.uvádzaPodľaby preto, i keď podľaby sme. Podľaje, čo sa však nedá povedať o všetkých krajinách. Príkladom sú štáty Južnej Ameriky, kde ľudia neveria štátu, resp. centrálnym bankám, a preto bude aj ich dôvera v uvedenú menu pravdepodobne veľmi nízka.Snáď najkľúčovejšou diskusiou celej Finweek Bratislava Conference bola téma, s ktorou sa podľa, spája v praxi vysoké riziko. A kým niektoré štáty kupristupujú ako k investičným nástrojom,uvádza. Význam v, vidí aj, pritom ako pozitívny príklad, ktorým sa Slovensko môže inšpirovať, uvádza, však. Podľatotiž, čoho dôkazom sú aj dve nové živnosti týkajúce sa kryptomien, ktoré NBS prijala. Začínali sa totiž hromadiť oficiálne žiadosti tých, ktorí mali záujem zakladať krypto zmenárne, fondy či inak podnikať v krypto oblasti.kladie zásadné otázkyVýchodiskovou otázkou podľaje,hovorí, no oponuje mu, podľa ktorého samá však na situáciu celkom iný pohľad.vysvetľujeK jeho názoru sa prikláňa aj, ktorý vidípriznávavidí význam v regulácii aj preto, že, a tak ľudia vedia, čo môžu a nemôžu v rámci krypto oblasti robiť:Ajje toho názoru, žea poukazuje na niektoré pozitívne a praktické kroky, ktoré MIKA zahŕňa:k otázke regulácie dodáva, že, ktorá môže svojou politikou propagovať aktivitu aj v rámci medzinárodného kontextu a prilákať tak zahraničných investorov. Prínosy regulácie však môžu byť viditeľné aj v iných oblastiach.objasňujeNástroje, ktoré by podľanaozaj pomohlipritomzhrnul v závere, ktorého názor sahovorítémou, v rámci ktorej je podľa, kľúčovouhovoría ako dobrý príklad praxe uvádza, ktorý umožnil. Okrem toho, od ktorého máme veľké očakávania., však upozorňuje, žehovorí, však pripomína, že veľmi dôležitým elementom v budovaní fintech ekosystému je, ale aj finančné inštitúcie, regulátory, akademici, konzultanti, investori a každý, kto má záujem vo fintech sektore pôsobiť.vysvetľuje, ktorá sa aktuálne zaoberá najmä posudzovaním krypto aktív a možnosťou, ako. To by podľaprinieslo významné benefity spočívajúce vvšak upozorňuje, že. Podľavšak treba k reguláciám pristupovať opatrne, pretožehovorí. Napojenie na EÚ nám zároveň otvára. Príkladom jetrvajúcej takmer 3 roky.konštatujeOtázkou je, či námvysvetľujeupozorňujekonštatuje, i keďargumentuje, že, t. j. potom, keď tu bude len generácia zvyknutá na non-face-to-face komunikáciu.Prvý deň Finweek Bratislava Conference si už môžete pozrieť ako video na našom YouTube kanáli alebo si ho môžete vypočuť vo forme podcastu . V najbližších dňoch vám prinesieme aj spracovanie diskusií ďalších dvoch konferenčných dní. Nezabudnite preto sledovať sociálne siete LinkedIn Instagram , a pridať sa môžete aj do LinkedIn Eventu organizátora . Viac na finweek.sk a na Techevents.eu Konferencia Finweek Bratislava Conference sa uskutočnila pod záštitoua v kooperácii so. Vďaka za pomoc pri jej organizácii však patrí všetkým partnerom a podporovateľom:Informačný servis