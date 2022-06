Mark Cavendish na Tour de France nebude štartovať, Quick-Step nenominoval ani Juliana Alaphilippa

Alaphilippe narazil do stromu

Cavendish je prvý náhradník

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasťou tohtoročnej edície prestížnych cyklistických pretekov Tour de France nebudú dvojnásobný svetový šampión Francúz Julian Alaphilippe ani elitný šprintér Brit Mark Cavendish. Ani jeden z nich totiž nefiguruje v osemčlennej nominácii tímu Quick-Step Alpha Vinyl na významné podujatie, ktorého štart je naplánovaný na piatok 1. júla do dánskej Kodane.Alaphilippe sa stále úplne nedoliečil z následkov hrôzostrašného pádu, ktorý utrpel v jari na klasike Liége-Bastogne-Liége. Bol tam súčasťou hromadného pádu a vo veľkej rýchlosti narazil do stromu.Utrpel pri tom niekoľko zlomenín aj poškodenie pľúc. Počas ostatného víkendu sa však už predstavil na národnom šampionáte."Som veľmi smutný, že vo vlasti nemôžem jazdiť v dúhovom drese. Viem, že pre tím bol tento verdikt veľmi náročný. Chápem toto rozhodnutie, pretože ani ja sám nechcem byť na štarte, ak nie som v najlepšej forme," poznamenal Alaphilippe.Cavendish sa do kádra svojej stajne nedostal na základe hodnotenia výkonnosti, patrí mu však post prvého náhradníka.Vlani Brit vyrovnal rekord legendárneho Eddyho Merckxa v počte víťazných etáp na TdF, obaja ich majú na svojom konte po 34. Cavendish počas ostatného víkendu získal titul britského šampióna."Musím zdôrazniť, že obaja pokračovali v tréningu a zostali sústredení v ostatných týždňoch," vyzdvihol športový riaditeľ stajne Tom Steels.Lídrom belgického tímu bude holandský šprintér Fabio Jakobsen , ktorý v aktuálnej sezóne zaznamenal už 10 víťazstiev.