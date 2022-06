Podstatné je, aby som sa dostal do NHL, vraví Slafkovský a teší sa na to, keď už bude po drafte

Špekulovať či tipovať je zbytočné

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský bude už o desať dní súčasťou draftu nováčikov do zámorskej NHL, ktorý sa uskutoční v kanadskom Montreale.Osemnásťročný Košičan patril v sezóne 2021/2022 medzi najsledovanejších hráčov zo strany skautov, väčšina z nich mu predpovedá umiestnenie v prvej trojke.Jeho meno sa u odborníkov skloňuje veľmi často a je vysoko pravdepodobné, že sa stane najvyššie draftovaným Slovákom v histórii."Vždy som vravel, že je mi v podstate jedno, kto si ma vyberie. Podstatné je, aby som sa dostal do NHL a dostal šancu na realizáciu svojho hokejového sna. Absolvoval som mnoho pohovorov s klubmi, ale realitu spoznám až 7. júla. Špekulovať či tipovať je dovtedy zbytočné. Radšej budem trénovať. Niekedy je toho až priveľa a aj mi lezie na nervy, keď čítam každý deň nejaký článok a úvahy o mojich šanciach. Na konci dňa sú to však pekné veci," uviedol Slafkovský pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.Očakáva sa, že Slafkovský bude slovenskou draftovou jednotkou a o pár miest za ním by mal ísť obranca Šimon Nemec "My sme to práveže neriešili vôbec. Ja to prajem jemu, on to praje mne. Je úplne jedno, kto z nás bude vyššie. Bolo by však super, ak by sa nám podarilo prekonať ten rekord Mariána Gáboríka," pokračoval najužitočnejší hráč a najlepší strelec olympijského hokejového turnaja v Pekingu.Gáboríka si vybral klub Minnesota Wild v roku 2000 z tretej pozície, o Slafkovskom sa najčastejšie hovorí ako o draftovej dvojke za Shaneom Wrightom."Teším sa hlavne na to, keď už bude po tom. Konečne budem vedieť, čo ma čaká a na čo sa môžem pripravovať. V tejto chvíli ešte trénujem doma a 5. júla vycestujem do dejiska draftu. A potom už ostáva iba čakať,“ povedal o svojom programe najproduktívnejší slovenský hráč na MS 2022 v Fínsku.Má za sebou skvelú sezónu, v ktorej sa stal vicemajstrom fínskej Liigy s TPS Turku a zo ZOH v Pekingu si odniesol bronzovú medailu: "Určite som nečakal, že to dopadne až tak dobre. Vždy som však trénoval na to, aby som sa raz dostal do takejto pozície. Stále to môže byť aj lepšie pokračujem teda v tvrdej práci."Slafkovský priznal, že by chcel pomôcť slovenskej reprezentácii do 20 rokov na preloženom svetovom šampionáte v lete v Kanade a aj na tom ďalšom na prelome rokov 2022 a 2023.Závisieť to však bude najmä od toho, ktorý klub si ho na júlovom drafte vyberie a aké s ním bude mať plány."Ja by som rád, ale všetko bude závisieť od klubu NHL. Verím, že po drafte podpíšem nejaký kontrakt a oni budú mojimi pánmi. Aj preto by som chcel, aby už bolo po drafte. Potom budem poznať odpovede na viaceré otázky," skonštatoval mladý krídelník.Finalista ostatného Hlinka Gretzky Cupu má za sebou tri roky vo Fínsku, kam odišiel vo veľmi mladom veku. Išiel tam však s jasným cieľom - stať sa raz profesionálnym hokejistom."Odchádzal som ako štrnásťročný a nebolo ľahké opustiť rodinu i kamarátov. Vedel som však, prečo to robím. Chcel som sa raz dostať do súčasnej pozície a som šťastný, že mi to vyšlo. To odlúčenie bolo najťažšou vecou, ale inak išlo všetko výborne. Možno až nad očakávania hladko. Prešiel som si vzrušujúcou cestou a teším sa na to, čo príde ďalej," dodal Slafkovský.