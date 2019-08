Britský gitarista, spevák, pesničkár a zakladateľ skupiny Dire Straits Mark Knopfler Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 12. augusta (TASR) – Spevák, skladateľ a gitarista Mark Knopfler oslávi 70. narodeniny. Mark Freuder Knopfler sa narodil 12. augusta 1949 v škótskom Glasgowe do rodiny maďarského architekta a anglickej učiteľky. Jeho meno a muzikantská dráha je spojená so skupinou Dire Straits, ktorú spolu s mladším bratom Davidom založili v júni 1977. Dire Straits, teda, vyjadrovala aj jeho vtedajšiu finančnú situáciu.Po ukončení strednej školy začal študovať žurnalistiku, po roku však štúdium prerušil. Dôvodom bola hudba. Po dvoch rokoch sa k štúdiu vrátil, vyštudoval literatúru v Newcastli a diplom ho posielal za katedru na strednej škole. Chvíľu sa živil aj ako novinár, v Leedse sa dokonca dosť unáhlene oženil a kvôli hraniu vo folkovej skupine aj rozviedol. Ani školstvo, ani médiá ho však veľmi nelákali. Presťahoval sa do Londýna a tam za ním prišiel aj mladší brat David. Tretí, kto s nimi v malom byte býval, bol basový gitarista John Illsley, štvrtým do partie potom bol bubeník Pick Withers.V roku 1977 boli v Anglicku v móde Sex Pistols a Clash, o melodické pesničky takmer tridsiatnika Marka Knopflera nemal skoro nikto záujem. V júli 1977 doslova naškrabali 120 libier, aby si prenajali nahrávacie štúdio. Nahrali päť piesní a jeden magnetofónový pás sa dostal k londýnskemu diskdžokejovi Charliemu Gillettovi. Vraj mu ho dali sami k dverám spolu s ranným mliekom. Charlie ich zahral vo svojom týždennom programe Honky Tonk na rozhlasovej stanici BBC. Jedna z tých piatich nahrávok bola Sultans Of Swing, ich neskorší prvý hit.Medzi tými, kto si nahrávky vypočuli, bol aj redaktor spoločnosti Phonogram Records John Stainze. Ponúkol im zmluvu pre značku Phonogram Vertigo a 14. februára 1978 v londýnskom štúdiu na Basing Street začali nahrávať prvý album. Vyšiel v októbri 1978 pod názvom Dire Straits. Ešte v júni 1979 podnikli aj prvé turné po Británii, v októbri už koncertovali v Európe. Úspech mal druhý album Communique z júna 1979 i tretí Making Movies z októbra 1980. Ten sa v rebríčku albumov udržal dlhých 247 týždňov. Love Over Gold, ich štvrtý album zo septembra 1982, bol prvým, ktorý sa dostal v rebríčku na prvé miesto.V máji 1985 vydali piaty, najúspešnejší a zároveň najpredávanejší album Brothers In Arms. Z neho sú hity So Far Away, Money For Nothing a Brothers In Arms. Dva mesiace nato pod názvom Brothers In Arms štartujú veľkolepé svetové turné, ktoré trvalo 340 dní. Spolu 248 koncertov, 12-krát plná Wembley Arena, viac ako tri milióny divákov, päť kamiónov aparatúry, 65-členný technický sprievod, 30 štátov na štyroch kontinentoch. Turné sponzoroval koncern Philips v súvislosti s novinkou, kompaktnými diskami, ktoré mali nahradiť klasické vinylové platne. Predaj albumu presiahol hranicu 20 miliónov výliskov.V septembri 1991 vydali šiesty album On Every Street, ten sa dostal na prvé miesto anglického rebríčka. Pokiaľ prvý album nahrali s nákladom iba 12.000 libier, ten posledný On Every Street mal rozpočet 600.000 libier iba za nahrávacie Air Studio, v ktorom strávili pol roka. K tomu 400.000 za videoklipy Calling Elvis a On Every Street.Rozišli sa v roku 1995 a Mark sa rozhodl pre sólovú dráhu. V marci 1996 vydal prvý sólový album Golden Heart. Po ňom zložil hudbu k dvom filmom Wag The Dog (1998) a Metroland (1999). Dnes má na svojom konte deväť sólových albumov, deviaty Down the Road Wherever vyšiel v novembri 2018. Najväčšie úspechy mu priniesli albumy Sailing to Philadelphia zo septembra 2000 a Tracker z marca 2015.Knopfler je tretíkrát ženatý, prvou manželkou bola priateľka zo školských čias Kathy Whiteová, druhýkrát sa oženil v novembri 1983, vyvolenou bola Lourdes Salomone, s ktorou má dvojčatá, manželstvo vydržalo desať rokov. Treťou je od februára 1997 britská herečka a spisovateľka Kitty Aldridge, s ktorou má dve dcéry.Známy hudobný dvojtýždenník Rolling Stone ho v rebríčku stovky najlepších gitaristov všetkých čias zaradil na 27. miesto. Je držiteľom štyroch cien Grammy, v roku 2018 uviedli skupinu Dire Straits do Rokenrolovej siene slávy.