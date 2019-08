PREHNAL TO: Krstil dieťa zvláštnym spôsobom, šetrí ho polícia i cirkev

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev sa dištancuje od jedného zo svojich kňazov, ktorého zachytili na videu ako počas krstu násilným spôsobom ponára kričiace dieťa do krstiteľnice. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.Pravoslávna cirkev vyhlásila pre ruskú agentúru TASS, že kňazove správanie je neprijateľné.K incidentu prišlo počas víkendu v meste Gatčina, nachádzajúceho sa 45 kilometrov južne od Petrohradu.Video zverejnila miestna spravodajská stránka Fontanka. Je na ňom vidieť plačúce batoľa, ktoré kňaz vezme do rúk a začne opakovane prudko ponárať do vody. Keď sa matka snaží zasiahnúť a vziať si svoje dieťa späť, kňaz ju odstrčí, priloží rozrušenému dieťaťu dlaň na tvár a takto mu drží hlavu pod vodou.matka povedala v rozhovore pre webovú stránku. Keďže jej dieťa utrpelo škrabance na ramenách a okolo krku, rozhodla sa prípad riešiť s políciou.Kňaz sa neskôr obhajoval tým, že dieťaťu sa nedostala do krku voda. Poukázal na to, že je členom cirkvi 26 rokov a takto "vždy" vykonáva krst.Prípadom sa zaoberá aj pravoslávna cirkev a zvažuje proti kňazovi disciplinárne konanie.