Markíza končí rokovania so štrajkovým výborom. Na výpovede redaktorov je pripravená

Protistrana nemá záujem o dohodu

Na výpovede je pripravená

5.6.2024 (SITA.sk) - TV Markíza sa rozhodla ukončiť rokovania so zástupcami štrajkového výboru. V stredu výboru doručila i návrh riešenia otvorených otázok, ktorý je z jej pohľadu správny a akceptovateľný.Ako informovalo PR oddelenie skupiny Markíza, vedenie televízie v posledných dňoch rokovalo so zástupcami štrajkového výboru a usilovalo sa o dosiahnutie dohody v súvislosti s ich požiadavkami.„Napriek našej snahe o opätovné stretnutie sme z druhej strany nateraz nedostali odpoveď. Považujeme to za signál, že protistrana nemá skutočný záujem dosiahnuť dohodu,“ ozrejmila televízia dôvody ukončenia rokovaní. Vedenie televízie zdôraznilo, že je stále pripravené rokovať s tými členmi redakcie, ktorí naozaj majú záujem deeskalovať situáciu a konštruktívne diskutovať.„Štrajkový výbor a jeho podporovatelia nepreukázali, že dosiahnutie konsenzu a deeskalácia situácie je ich úprimným cieľom. Dokonca deklarujú zámer privlastniť si časť právomocí vysielateľa,“ tvrdí TV Markíza. Jej vedenie zdôraznilo, že predmetné právomoci sú nedeliteľné a vyplývajú z povinností vysielateľa, ktoré stanovuje legislatíva SR „Dodržiavanie všetkých zákonných a etických požiadaviek novinárskej práce bude aj naďalej prioritou vedenia televízie a Redakčnej rady CME , ktorú tvoria medzinárodne uznávaní novinári,“ doplnilo médium.Vedenie televízie sa zhodlo s Redakčnou radou CME na tom, že požiadavky predložené štrajkovým výborom sú v súlade s názormi vedenia, a tiež v súlade s redakčnými smernicami CME, ktorými sa riadia všetky televízne stanice v rámci skupiny, a to vrátane Markízy.„Vedenie TV Markíza tiež opätovne zdôrazňuje, že stanica bude vždy presadzovať objektivitu, nestrannosť, žurnalistiku založenú na faktoch a bude stáť na strane demokratických hodnôt. Vedenie TV Markíza navrhlo zriadenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov redakcie spravodajstva, ktorá by sa zaoberala redakčnými otázkami,“ uvádza ďalej televízia.Rovnako uviedla, že jej vedenie je pripravené s okamžitou platnosťou prijať výpovede zo strany zamestnancov a zamestnankýň, ktorí majú problém akceptovať etický rámec a profesionálne štandardy redakčných staníc CME a nedeliteľnú zodpovednosť TV Markíza za obsah vysielania.