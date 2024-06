Opozícia chce zrovnať práva pri nákupe na diaľku aj v obchodoch, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov hovorí o rozpore s Úniou

Zmeny by chceli presadiť od budúceho roka

Len na zmluvy uzavreté na diaľku

Aktuálna právna úprava je dostatočná

Viac možností pri nákupe v predajni

V rozpore s právom EÚ

5.6.2024 (SITA.sk) - Zjednotenie úpravy inštitútu odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu tak, aby sa rovnaký princíp ako už existuje pri zmluvách uzatvorených na diaľku aplikoval aj na zmluvy uzatvorené v prevádzkových priestoroch obchodníka.S takýmto návrhom prichádza na nadchádzajúce rokovanie parlamentu skupina poslancov z Klubu Slovensko Kresťanská únia v rámci novely zákona o ochrane spotrebiteľa. Po novom by tak malo byť možné tak ako pri kúpe tovaru cez e-shopy aj pri kúpe v kamennej predajni, vrátiť ho bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.„V súčasnosti viacerí obchodníci umožňujú objednať tovar cez internet a vyzdvihnúť ho, ale aj vrátiť v kamennej predajni, prípadne si ho v kamennej predajni obzrieť a objednať cez internet. Tieto dva právne režimy sa prelínajú v takej miere, že nevidíme racionálny dôvod, prečo by spotrebiteľ, ktorý uzavrie zmluvu v prevádzkových priestoroch a spotrebiteľ, ktorý ju uzavrie mimo prevádzkových priestorov mali mať úplne odlišné podmienky pri odstúpení od zmluvy," argumentuje navrhovanú zmenu legislatívy skupina opozičných poslancov. Zmeny by chceli presadiť od začiatku budúceho roka.Odstúpenie od zmluvy, inak aj vrátenie tovaru, bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní je inštitútom, ktorý je v našom právnom poriadku upravený už niekoľko rokov, avšak v súčasnosti sa vzťahuje len na zmluvy uzavreté na diaľku.Teda napríklad na nákup cez e-shop, e-mail, telefón či katalóg alebo na zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, teda prostredníctvom podomových predajcov či predajných akcií. Toto právo sa nevzťahuje na kamenné obchody, respektíve, ak aj niektoré prevádzky umožňujú vrátenie alebo výmenu tovaru v lehote 14 dní, robia tak nad rámec svojich povinností a nie sú viazaní právnou úpravou.Ako pre agentúru SITA k možnej zmene zákona uviedla Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov SOS ), aktuálnu právnu úpravu, ktorá zakotvuje len právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, považujú za dostatočnú.Rozšírenie možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pri nákupe v kamennej prevádzke sa podľa nej míňa zmyslu a účelu, pre ktorý bolo v rámci celej Európskej únie (EÚ) zavedené právo na odstúpenie od zmluvy pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.„Pretože kým v kamennej prevádzke má spotrebiteľ možnosť pred tým, ako sa rozhodne tovar kúpiť, si tento tovar aj fyzicky pozrieť, prípadne vyskúšať, pri kúpe tovaru na diaľku túto možnosť nemá. Práve preto, aby sa aj pri nákupe na diaľku mohol fyzicky s tovarom oboznámiť, rovnako ako v kamennej predajni, je právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku garantované legislatívou v celej EÚ jednotne," doplnila.Pri kúpe tovaru mimo prevádzkových priestorov môže byť spotrebiteľ zase situačne ovplyvnený a kúpiť si tovar, ktorý by si v kamennej predajni nekúpil. Preto aj pri kúpe tovaru mimo prevádzkových priestorov legislatíva vytvorila spotrebiteľovi časový priestor na to, aby si nákup dodatočne vyhodnotil a prípadne od zmluvy bez udania dôvodu v stanovenej lehote odstúpil.Navrhovaná úprava odstúpenia od zmluvy pri kúpe v kamennej prevádzke by podľa názoru SOS bola v rozpore s právom EÚ, jej prijatím by sme na Slovensku zaviedli odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.„Z pohľadu spotrebiteľskej organizácie považujeme nastavený režim odstúpenia od zmluvy za opodstatnený. Oveľa závažnejším problémom v novej právnej úprave, ktorá začne platiť od 1. júla 2024 je, že reklamačné konanie v zákone o ochrane spotrebiteľa nahrádza nový inštitút vytknutia vady, ktorý sa bude riadiť výlučne novými pravidlami Občianskeho zákonníka , ktoré umožňujú predávajúcemu odmietnuť zodpovednosť za vady tovaru bez predošlého odborného posúdenia," uzavrela Čakovská.