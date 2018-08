Maročana, ktorý patril do tzv. hamburskej al-Káidy, čaká deportácia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg/Karlsruhe 21. augusta (TASR) - Maročan Munír Mutasadik, ktorý si odpykáva v súčasnosti v Nemecku ešte 15-ročný trest väzenia za napomáhanie pri teroristických útokoch na americké ciele z 11. septembra 2001, dostal zákaz vstupu na územie spolkovej republiky do 3. apríla 2064, teda až do svojich 90. narodenín.Muža by po 15. októbri mali prepustiť z justičného zariadenia Fuhlsbüttel a deportovať do severoafrickej vlasti, informovala v utorok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na obsah odpovede hamburskej vlády na interpeláciu jedného z tamojších poslancov.Presný termín Maročanovej deportácie z bezpečnostných dôvodov nezverejnia. Jeho trest vyprší v novembri.Vrchný krajinský súd uznal tohto Maročana - člena tzv. hamburskej bunky al-Káidy - svojho času za vinného z viac ako 3000-násobnej vraždy a členstva v teroristickej organizácii a vymeral mu spomínaný trest.