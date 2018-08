Rusko uzavrelo vojenskú dohodu so Stredoafrickou republikou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 21. augusta (TASR) - Rusko a Stredoafrická republika (SAR) uzavreli vojenskú dohodu, na základe ktorej Moskva zintenzívni výcvik ozbrojených síl SAR. Oznámila to v utorok tlačová agentúra Reuters citujúc miestne zdroje.Upevňujúce sa vojenské vzťahy Ruska so SAR a jeho zvýšený záujem o Afriku sa dostali do stredobodu pozornosti v júli, keď v SAR zavraždili troch ruských novinárov, ktorí tam preverovali údajnú prítomnosť ruských žoldnierov.Uvedená dohoda bola podpísaná na prebiehajúcom zbrojárskom veľtrhu neďaleko Moskvy, ktorý navštívili ministri obrany oboch krajín. Rusko v tomto roku dodalo bezpečnostným silám SAR ľahké zbrane a vyslalo tam 175 vojenských i civilných inštruktorov.Ministerka obrany SAR Marie-Noëlle Koyarová uviedla, že dohoda urýchli ruský vojenský výcvik. To, či sa tento výcvik uskutoční v Rusku alebo v SAR pod dohľadom ruských inštruktorov, už ministerka nešpecifikovala.Obeťami útoku, ku ktorému došlo v SAR, sa stali novinár Orchan Džemaľ, režisér a dokumentarista Alexandr Rastorgujev a kameraman Kirill Radčenko. Venovali sa investigatívnej práci zameranej na ruskú súkromnú vojenskú spoločnosť pôsobiacu v SAR a na záujmy Ruska v rôznych odvetviach banského priemyslu v tejto africkej krajine.