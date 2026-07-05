|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 5.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. júla 2026
Maročania zastavili Kanaďanov a sú už vo štvrťfinále. Afričania rozhodli po prestávke
Tagy: MS vo futbale 2026
Africký šampión v Severnej Amerike obhajuje semifinále z Kataru 2022. Futbalová reprezentácia Maroka ukončila púť Kanady na majstrovstvách sveta a postúpila už do štvrťfinále. Africký tím ...
Zdieľať
5.7.2026 (SITA.sk) - Africký šampión v Severnej Amerike obhajuje semifinále z Kataru 2022.
Futbalová reprezentácia Maroka ukončila púť Kanady na majstrovstvách sveta a postúpila už do štvrťfinále. Africký tím zvíťazil v americkom Houstone 3:0 po dvoch góloch Azzedineho Ounahiho a presnom zásahu v nadstavenom čase od Soufiana Rahimiho. Zápas bol fyzicky náročný a Kanada dominovala v úvodnej časti, no Maroko využilo priestor v druhom polčase.
"Sme veľmi šťastní. Je to zápas majstrovstiev sveta a tímy hrajú o život. Kanada bola pôsobivá - odohrala špičkový zápas. Pre nás to nebolo prekvapenie, ale v druhom polčase sme dokázali využiť priestor, ktorý nám nechali - to bolo kľúčové,“ povedal marocký kouč Mohamed Ouahbi.
Kanadský tréner Jesse Marsch priznal, že jeho tím bol lepší, no zlyhal v zakončení. "Boli sme lepší, lenže súper mal v záverečnej polhodinke trochu viac kvality a nám chýbala schopnosť presadiť sa, keď sme to potrebovali,“ poznamenal americký kormidelník Kanaďanov.
Víťazstvo Maroka znamená, že vo štvrťfinále nastúpi proti Francúzsku. Úradujúci vicemajster sveta v sobotu vo Philadelphii na štadióne Lincoln Financial Field zdolal Paraguaj 1:0 gólom Kyliana Mbappého zo 70. minúty z pokutového kopu.
Maroko po víťazstvách nad Holandskom a Kanadou vo vyraďovacej časti je blízko k tomu, aby zopakovalo svoj úspech z MS 2022. V Katare sa Maročania dostali až do semifinále.
Zdroj: SITA.sk - Maročania zastavili Kanaďanov a sú už vo štvrťfinále. Afričania rozhodli po prestávke © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalová reprezentácia Maroka ukončila púť Kanady na majstrovstvách sveta a postúpila už do štvrťfinále. Africký tím zvíťazil v americkom Houstone 3:0 po dvoch góloch Azzedineho Ounahiho a presnom zásahu v nadstavenom čase od Soufiana Rahimiho. Zápas bol fyzicky náročný a Kanada dominovala v úvodnej časti, no Maroko využilo priestor v druhom polčase.
"Sme veľmi šťastní. Je to zápas majstrovstiev sveta a tímy hrajú o život. Kanada bola pôsobivá - odohrala špičkový zápas. Pre nás to nebolo prekvapenie, ale v druhom polčase sme dokázali využiť priestor, ktorý nám nechali - to bolo kľúčové,“ povedal marocký kouč Mohamed Ouahbi.
Kanadský tréner Jesse Marsch priznal, že jeho tím bol lepší, no zlyhal v zakončení. "Boli sme lepší, lenže súper mal v záverečnej polhodinke trochu viac kvality a nám chýbala schopnosť presadiť sa, keď sme to potrebovali,“ poznamenal americký kormidelník Kanaďanov.
Víťazstvo Maroka znamená, že vo štvrťfinále nastúpi proti Francúzsku. Úradujúci vicemajster sveta v sobotu vo Philadelphii na štadióne Lincoln Financial Field zdolal Paraguaj 1:0 gólom Kyliana Mbappého zo 70. minúty z pokutového kopu.
Maroko po víťazstvách nad Holandskom a Kanadou vo vyraďovacej časti je blízko k tomu, aby zopakovalo svoj úspech z MS 2022. V Katare sa Maročania dostali až do semifinále.
Zdroj: SITA.sk - Maročania zastavili Kanaďanov a sú už vo štvrťfinále. Afričania rozhodli po prestávke © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku
Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku
<< predchádzajúci článok
Maroko a Francúzsko sú už vo štvrťfinále MS 2026. Osemfinálové góly padajú zatiaľ len v druhých polčasoch
Maroko a Francúzsko sú už vo štvrťfinále MS 2026. Osemfinálové góly padajú zatiaľ len v druhých polčasoch