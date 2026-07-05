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 24hod.sk    Šport

05. júla 2026

Maročania zastavili Kanaďanov a sú už vo štvrťfinále. Afričania rozhodli po prestávke


Tagy: MS vo futbale 2026

Africký šampión v Severnej Amerike obhajuje semifinále z Kataru 2022. Futbalová reprezentácia Maroka ukončila púť Kanady na majstrovstvách sveta a postúpila už do štvrťfinále. Africký tím ...



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morocco_wcup_soccer_reaction_64456 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Africký šampión v Severnej Amerike obhajuje semifinále z Kataru 2022.


Futbalová reprezentácia Maroka ukončila púť Kanady na majstrovstvách sveta a postúpila už do štvrťfinále. Africký tím zvíťazil v americkom Houstone 3:0 po dvoch góloch Azzedineho Ounahiho a presnom zásahu v nadstavenom čase od Soufiana Rahimiho. Zápas bol fyzicky náročný a Kanada dominovala v úvodnej časti, no Maroko využilo priestor v druhom polčase.

"Sme veľmi šťastní. Je to zápas majstrovstiev sveta a tímy hrajú o život. Kanada bola pôsobivá - odohrala špičkový zápas. Pre nás to nebolo prekvapenie, ale v druhom polčase sme dokázali využiť priestor, ktorý nám nechali - to bolo kľúčové,“ povedal marocký kouč Mohamed Ouahbi.

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Kanadský tréner Jesse Marsch priznal, že jeho tím bol lepší, no zlyhal v zakončení. "Boli sme lepší, lenže súper mal v záverečnej polhodinke trochu viac kvality a nám chýbala schopnosť presadiť sa, keď sme to potrebovali,“ poznamenal americký kormidelník Kanaďanov.

Víťazstvo Maroka znamená, že vo štvrťfinále nastúpi proti Francúzsku. Úradujúci vicemajster sveta v sobotu vo Philadelphii na štadióne Lincoln Financial Field zdolal Paraguaj 1:0 gólom Kyliana Mbappého zo 70. minúty z pokutového kopu.

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Maroko po víťazstvách nad Holandskom a Kanadou vo vyraďovacej časti je blízko k tomu, aby zopakovalo svoj úspech z MS 2022. V Katare sa Maročania dostali až do semifinále.


Zdroj: SITA.sk - Maročania zastavili Kanaďanov a sú už vo štvrťfinále. Afričania rozhodli po prestávke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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