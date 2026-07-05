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05. júla 2026
Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku
Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je lídrom 113. ročníka Tour de France po sobotňajšej 1. ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu.
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je lídrom 113. ročníka Tour de France po sobotňajšej 1. etape, ktorou bola tímová časovka v uliciach španielskej Barcelony. Dán z tímu Visma-Lease a Bike sa v nedeľu predstaví v žltom drese vedúceho jazdca celkovej klasifikácie.
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard ocenil výkon svojich tímových kolegov. "Je to perfektný štart, no Tour je ešte dlhá. Máme však za sebou perfektný začiatok. Moji kolegovia odviedli fantastickú robotu, nemusel som veľa makať, oni ma doviedli až do cieľa, a tak sme získali etapu aj žltý dres," poznamenal.
Vingegaard na 19,6-kilometrovej trati dosiahol o osem sekúnd lepší čas ako Talian Filippo Ganna zo zoskupenia Netcompany Ineos, tretí skončil obhajca titulu Slovinec Tadej Pogačar z UAE Emirates, ktorý za víťazom zaostal o 12 sekúnd.
"Sú to najväčšie preteky na svete, toto víťazstvo je pre nás úžasné, obzvlášť keď ide o tímovú časovku s ôsmimi jazdcami," dodal Vingegaard, ktorý si v roku 2026 pripísal už 13 víťazstiev na úrovni World Tour, čo je jeho osobný rekord.
Počas etapy boli tímy Visma, Netcompany a Lidl-Trek veľmi vyrovnané. Visma si vybudovala náskok v druhej polovici trate a Vingegaard rozhodol na posledných 800 metroch do kopca. Pogačar predviedol silný finiš a je lídrom vrchárskej súťaže. Súťaž mladých jazdcov vedie Španiel Juan Ayuso, štvrtý muž celkového hodnotenia.
Belgičan Remco Evenepoel z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe finišoval na 5. mieste. Francúzsky tínedžer Paul Seixas zo stajne Decathlon CMA CGM debutoval na Tour de France úspešne, v celkovom poradí je desiaty.
Na trase došlo k niekoľkým problémom, keď napríklad Kevin Vauquelin z Netcompany aj Mattias Skjelmose z Lidl-Trek mali defekt, čo ovplyvnilo ich výsledky. Vingegaardov tímový kolega Davide Piganzoli je na siedmom mieste, zatiaľ čo Florian Lipowitz z Red Bullu je ôsmy.
Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu.
Zdroj: SITA.sk - Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku © SITA Všetky práva vyhradené.
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je lídrom 113. ročníka Tour de France po sobotňajšej 1. etape, ktorou bola tímová časovka v uliciach španielskej Barcelony. Dán z tímu Visma-Lease a Bike sa v nedeľu predstaví v žltom drese vedúceho jazdca celkovej klasifikácie.
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard ocenil výkon svojich tímových kolegov. "Je to perfektný štart, no Tour je ešte dlhá. Máme však za sebou perfektný začiatok. Moji kolegovia odviedli fantastickú robotu, nemusel som veľa makať, oni ma doviedli až do cieľa, a tak sme získali etapu aj žltý dres," poznamenal.
Vingegaard na 19,6-kilometrovej trati dosiahol o osem sekúnd lepší čas ako Talian Filippo Ganna zo zoskupenia Netcompany Ineos, tretí skončil obhajca titulu Slovinec Tadej Pogačar z UAE Emirates, ktorý za víťazom zaostal o 12 sekúnd.
"Sú to najväčšie preteky na svete, toto víťazstvo je pre nás úžasné, obzvlášť keď ide o tímovú časovku s ôsmimi jazdcami," dodal Vingegaard, ktorý si v roku 2026 pripísal už 13 víťazstiev na úrovni World Tour, čo je jeho osobný rekord.
Počas etapy boli tímy Visma, Netcompany a Lidl-Trek veľmi vyrovnané. Visma si vybudovala náskok v druhej polovici trate a Vingegaard rozhodol na posledných 800 metroch do kopca. Pogačar predviedol silný finiš a je lídrom vrchárskej súťaže. Súťaž mladých jazdcov vedie Španiel Juan Ayuso, štvrtý muž celkového hodnotenia.
Belgičan Remco Evenepoel z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe finišoval na 5. mieste. Francúzsky tínedžer Paul Seixas zo stajne Decathlon CMA CGM debutoval na Tour de France úspešne, v celkovom poradí je desiaty.
Na trase došlo k niekoľkým problémom, keď napríklad Kevin Vauquelin z Netcompany aj Mattias Skjelmose z Lidl-Trek mali defekt, čo ovplyvnilo ich výsledky. Vingegaardov tímový kolega Davide Piganzoli je na siedmom mieste, zatiaľ čo Florian Lipowitz z Red Bullu je ôsmy.
Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu.
Zdroj: SITA.sk - Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku © SITA Všetky práva vyhradené.
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