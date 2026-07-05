Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. júla 2026

Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku



Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je lídrom 113. ročníka Tour de France po sobotňajšej 1. ...



Zdieľať
tour_de_france_cycling_98459 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu.


Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je lídrom 113. ročníka Tour de France po sobotňajšej 1. etape, ktorou bola tímová časovka v uliciach španielskej Barcelony. Dán z tímu Visma-Lease a Bike sa v nedeľu predstaví v žltom drese vedúceho jazdca celkovej klasifikácie.

Dvadsaťdeväťročný Vingegaard ocenil výkon svojich tímových kolegov. "Je to perfektný štart, no Tour je ešte dlhá. Máme však za sebou perfektný začiatok. Moji kolegovia odviedli fantastickú robotu, nemusel som veľa makať, oni ma doviedli až do cieľa, a tak sme získali etapu aj žltý dres," poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vingegaard na 19,6-kilometrovej trati dosiahol o osem sekúnd lepší čas ako Talian Filippo Ganna zo zoskupenia Netcompany Ineos, tretí skončil obhajca titulu Slovinec Tadej Pogačar z UAE Emirates, ktorý za víťazom zaostal o 12 sekúnd.

"Sú to najväčšie preteky na svete, toto víťazstvo je pre nás úžasné, obzvlášť keď ide o tímovú časovku s ôsmimi jazdcami," dodal Vingegaard, ktorý si v roku 2026 pripísal už 13 víťazstiev na úrovni World Tour, čo je jeho osobný rekord.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Počas etapy boli tímy Visma, Netcompany a Lidl-Trek veľmi vyrovnané. Visma si vybudovala náskok v druhej polovici trate a Vingegaard rozhodol na posledných 800 metroch do kopca. Pogačar predviedol silný finiš a je lídrom vrchárskej súťaže. Súťaž mladých jazdcov vedie Španiel Juan Ayuso, štvrtý muž celkového hodnotenia.

Belgičan Remco Evenepoel z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe finišoval na 5. mieste. Francúzsky tínedžer Paul Seixas zo stajne Decathlon CMA CGM debutoval na Tour de France úspešne, v celkovom poradí je desiaty.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na trase došlo k niekoľkým problémom, keď napríklad Kevin Vauquelin z Netcompany aj Mattias Skjelmose z Lidl-Trek mali defekt, čo ovplyvnilo ich výsledky. Vingegaardov tímový kolega Davide Piganzoli je na siedmom mieste, zatiaľ čo Florian Lipowitz z Red Bullu je ôsmy.

Druhá etapa Tour povedie z Tarragony späť do Barcelony a meria 169 km. Cieľ bude na rovnakom mieste ako v sobotu.



Zdroj: SITA.sk - Vingegaard je po prvej etape lídrom hodnotenia Tour de France, stajňa Visma-Lease a Bike ovládla tímovú časovku © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Angličania majú v Mexico City špeciálnu hotelovú ochranku, aby sa nerušene vyspali
<< predchádzajúci článok
Maročania zastavili Kanaďanov a sú už vo štvrťfinále. Afričania rozhodli po prestávke

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 