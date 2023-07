Maročanka prepísala dejiny ženského futbalu, na majstrovstvách sveta v Austrálii nastúpila s hidžábom (foto)

Potrebné boli rôzne kampane

Zdolanie Nemkami ich neodradilo

30.7.2023 (SITA.sk) - Obrankyňa marockej ženskej futbalovej reprezentácie Nouhaila Benzina sa v nedeľňajšom zápase proti družstvu Kórejskej republiky na majstrovstvách sveta v Austrálii a Novom Zélande zapísala do histórie. Stala sa vôbec prvou hráčkou, ktorá v dejinách svetových šampionátov nastúpila s hidžábom. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) do roku 2014 zo „zdravotných a bezpečnostných dôvodov“ zakazovala hrať s náboženskými pokrývkami hlavy. Povolila to až po viacerých kampaniach zo strany aktivistov, športovcov a vládnych a futbalových predstaviteľov.„Nepochybujem o tom, že čoraz viac žien a moslimských dievčat sa bude pozerať na Benzinu a bude sa ňou skutočne inšpirovať. Nielen hráčky, ale myslím si, že tí, ktorí rozhodujú, trénujú a taktiež ženy v iných športoch,“ povedala Assmaah Helal, spoluzakladateľka Siete moslimských žien v športe.Maročanky sú prvé arabské alebo severoafrické ženské reprezentačné družstvo, ktoré sa prebojovalo na majstrovstvá sveta. Pri pondelňajšom vstupe do turnaja podľahli Nemkám 0:6, ale v nedeľu triumfovali nad Kórejčankami 1:0.„Sme poctené, že sme prvé arabské družstvo, ktoré sa zúčastnilo na ženských majstrovstvách sveta. Cítime veľkú zodpovednosť,“ povedala pred turnajom kapitánka Ghizlane Chebbak.