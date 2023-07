Slovenská výprava sa s Európskym olympijským festivalom mládeže rozlúčila vo veľkom, na záver podujatia získala druhé zlato (foto)

Dievčatá neskrývali radosť

Medailí si odnášame viac

30.7.2023 (SITA.sk) - Slovensko sa so XVII. letným Európskym olympijským festivalom mládeže v slovinskom Maribore rozlúčilo ziskom zlatej medaily. Postarali sa o ňu Mia Pohánková so Soňou Depešovou v tenisovej štvorhre dievčat. Slovenská výprava tak získala v Maribore dovedna päť cenných kovov. Pohánková a Depešová si vo finále štvorhry poradili s rumunským párom Giulia Safinová, Alexia Tatuová 3:6, 6:4 a 10:1 (zápasový tajbrejk).„Po vyhranom finále prežívam skvelé pocity. Nič lepšie som doteraz nezažila. Na finále bola skvelá atmosféra. Prvý set nám síce nevyšiel podľa predstáv, ale nevzdávali sme sa a hrali sme do poslednej loptičky. V tajbrejku sme to brali loptu po lopte a 'rozbili' sme súperky,“ povedala Pohánková pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) . Slovenky spolu odohrali prvý turnaj po približne roku.„V prvom dueli sme sa ešte zohrávali, nevedeli sme, čo môžeme od seba čakať. Potom to už bolo lepšie a lepšie. Tešíme sa, že nám to spolu ide,“ dodala Pohánková. „Na kurte sme sa dobre cítili. Nečakali sme, že to dotiahneme až k zlatým medailám, keďže často spolu nehrávame. Verím, že sa to môže zmeniť. Tešíme sa z tohto úspechu, ktorý sa nám podaril,“ nadviazala Depešová.Celkovo získali slovenskí športovci na EYOF 2023 v Maribore dve zlaté a tri bronzové medaily. Najcennejší kov okrem spomenutých tenistiek získala i džudistka Patrícia Tománková v kategórii dievčat do 40 kg. Bronz v Maribore zavesili na krk ďalším dvom džudistkám - Kristíne Lili Krížovej v kategórii do 44 kg a Nine Filkorovej v kategórii dievčat nad 70 kg, a taktiež plavkyni Stele Megelovej, ktorá skončila tretia vo finále polohových pretekov na 200 m.