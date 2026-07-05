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 24hod.sk    Šport

05. júla 2026

Maroko a Francúzsko sú už vo štvrťfinále MS 2026. Osemfinálové góly padajú zatiaľ len v druhých polčasoch


Tagy: MS vo futbale 2026

Postup úradujúcich vicemajstrov sveta zariadil Kylian Mbappé z "bieleho bodu". Futbalový svetový šampionát v Severnej Amerike už pozná zloženie prvej štvrťfinálovej dvojice. Vo štvrtok 9. júla proti ...



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paraguay_france_wcup_soccer__131 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Postup úradujúcich vicemajstrov sveta zariadil Kylian Mbappé z "bieleho bodu".


Futbalový svetový šampionát v Severnej Amerike už pozná zloženie prvej štvrťfinálovej dvojice. Vo štvrtok 9. júla proti sebe nastúpia v repríze semifinále spred štyroch rokov výbery Maroka a Francúzska.

Maročania v sobotňajšom osemfinále zastavili cestu vyradili jedného zo spoluorganizátorov turnaja Kanadu. Po bezgólovom prvom polčase africký výber v tom druhom "nasúkal" súperovi tri góly. Ak však bude chcieť zopakovať semifinále z Kataru 2002, má pred sebou mimoriadne náročnú úlohu v podobe úradujúcich vicemajstrov sveta.

Výsledky sobotňajších zápasov osemfinále futbalových MS 2026:


Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
Paraguaj - Francúzsko 0:1 (0:0)


"Dnes už nie sme prekvapením a to je veľký zdroj hrdosti. Myslím si, že toto je len začiatok a dúfam, že budeme v tomto smere pokračovať ešte mnoho rokov,“ uviedol po postupe marocký kouč Mohamed Ouahbi. Jeho zverenci sú úradujúci africkí šampióni.

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Tréner kanadského výberu Američan Jesse Marsch bol sklamaný z vypadnutia, no celkovo to bolo inak. "Pred turnajom, ak by niekto povedal, že bude v osemfinále, tak si myslím, že by sme boli celkom spokojní," poznamenal.

Doplnil tiež: "Mimochodom, pred osemfinále, ak by niekto povedal, že náš tím bude hrať takto, povedal by som: 'Dobre, je tu veľká šanca, že vyhráme zápas.' Úplne sme kontrolovali prvý polčas. Dokonca aj na začiatku druhého sme boli agresívni, boli sme tí, ktorí kontrolovali zápas. Boli sme tí, ktorí mali väčšiu šancu skórovať.“

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Francúzov do štvrtého štvrťfinále MS bez prerušenia poslal hviezdny Kylian Mbappé premenenou penaltou zo 70. minúty. Favorit mal počas celého stretnutia prevahu, ale viac gólov už nedal.

Kouč "galského kohúta" Didier Deschamps pochválil svoj tím za to, že si zachoval chladnú hlavu proti agresívnemu paraguajskému tímu v sobotňajšej horúčave vo Philadelphii. "Nebolo to jednoduché. Súper využil všetky možné zdroje. Možno to nie je ten druh futbalu, ktorý priťahuje ľudí na štadión, hrá sa s takou agresiou a všetko preháňa,“ povedal Deschamps pre francúzsku televíziu M6.

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"Sústredili sme sa však na našu hru. Bolo to ťažké, súper dobre bránil. Je zrejmé, že teploty sťažovali hru s intenzitou, ale aj bez toho bránili dobre,“ dodal.

Ďalšie dve osemfinálové stretnutia sú na programe v nedeľu. Brazílčania si zmerajú sily s Nórmi a na Mexičanov čakajú Angličania.

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Ďalšie osemfinálové dvojice:


Portugalsko - Španielsko
USA - Belgicko
Brazília - Nórsko
Mexiko - Anglicko
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia




Zdroj: SITA.sk - Maroko a Francúzsko sú už vo štvrťfinále MS 2026. Osemfinálové góly padajú zatiaľ len v druhých polčasoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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