Maroko pozastavuje všetky priame lety do krajiny, obavy má z nového variantu koronavírusu

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Maroko na dva týždne s platnosťou od pondelka 29. novembra pozastavuje všetky priame lety do krajiny. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového variantu koronavírusu z Južnej Afriky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Podmienky odchodu z krajiny si turisti zo Slovenska musia overiť u jednotlivých leteckých spoločností. MZVEZ SR v súvislosti so šírením nového variantu koronavírusu omikron cesty do zahraničia momentálne neodporúča.