Rusko by novým vojenským konfliktom nič nezískalo, podľa politológa len demonštruje svoju silu

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská federácia v posledných dňoch zhromaždila na hraniciach s Ukrajinou desaťtisíce vojakov a rôznych kusov vojenskej techniky. Viaceré západné krajiny poukázali na možnosť, že Moskva môže pripravovať ďalšiu ofenzívu.Politológ Michal Lebduška z českej Asociácie pre medzinárodné otázky pre agentúru SITA skonštatoval, že Rusko by novým vojenským konfliktom nič nezískalo. Naopak, hrozili by mu ďalšie postihy v podobe sprísnenia sankcií.Lebduška tvrdí, že hromadením vojska a techniky Rusko len opätovne demonštruje svoju silu. Moskva uvádza, že pravidelnými masívnymi cvičeniami len reaguje na prítomnosť síl NATO pri svojich hraniciach, napríklad v Pobaltí.„Ide, samozrejme, len o veľmi priehľadnú výhovorku, ktorá je určená skôr pre vnútorné publikum priamo v Rusku, ktoré sa tak udržiava v určitom napätí v rámci mentality obliehanej pevnosti. Tiež utvrdzuje v tom, že NATO je voči Rusku nepriateľské,“ vysvetľuje Lebduška.Prípadné opätovné angažovanie sa Ruska na Ukrajine by podľa politológa znamenalo zintenzívnenie odpovedí na útoky zo strany takzvaných separatistov v Doneckej a Luhanskej oblasti. Momentálne totiž platí, že ak zo strany separatistov nedochádza k skutočne veľkým útokom, tak Ukrajina na streľbu neodpovedá.„Dnes si Kyjev dokáže s akoukoľvek eskaláciou konfliktu poradiť omnoho lepšie ako v roku 2014. V prípade hypotetického útoku by bol odpor Ukrajincov omnoho väčší. Jednak kvôli kvalitnejšej a silnejšej armáde než v minulosti, ale aj kvôli tomu, že v každej ďalšej oblasti Ukrajiny by obyvateľstvo kládlo omnoho väčší odpor,“ tvrdí Lebduška.Dodáva, že Ukrajinci zmenili po roku 2014 svoju verejnú mienku, ktorá je teraz k NATO a Európskej únii pozitívnejšia. Pozitívne vnímanie Ruska sa naopak drasticky prepadlo.Hoci je Ruská armáda väčšia než tá, ktorou disponuje Kyjev, Moskva by nemohla na Ukrajinu zaútočiť plnou silou.„Rusko stále do značnej miery ťaží z toho, že tvrdí, že nie je stranou konfliktu a prezentuje sa ako sprostredkovateľ mierových vyjednávaní,“ vysvetľuje Lebduška.Dodáva, že zatiaľ čo v roku 2014 ukrajinská armáda takmer neexistovala a Ukrajinu zachraňovali dobrovoľníci, teraz ide o profesionálnu armádu s reálnymi skúsenosťami z boja a dobrým technickým vybavením, ktoré získala od západných partnerov.„Pomohlo aj financovanie armády. Výdavky na obranu tvoria v súčasnosti približne štyri percentá ukrajinského hrubého domáceho produktu,“ uzatvára politológ.