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28. septembra 2026

Maroš Sýkora: Ak nebudeme na fronte my, Rusi budú u nás doma… časť 2/2 – ROZHOVOR


Tagy: Fish and Chips podcast Rozhovory Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Marošom Sýkorom z All4Ukraine. Ukrajinci bojujú o svoju samostatnosť vyše 500 rokov a vzdať sa neplánujú. Zatiaľ čo mnohí na ...



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maros sykora rozhovory video podcast studio sita 676x429 28.9.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Marošom Sýkorom z All4Ukraine.


Ukrajinci bojujú o svoju samostatnosť vyše 500 rokov a vzdať sa neplánujú. Zatiaľ čo mnohí na Západe podliehajú únave či dezinformáciám, priamo v prvej línii platí nekompromisná logika: „V pekle už som bol, Pane Bože, zober ma do neba.

V druhej časti rozhovoru v relácii Fish and Chips s moderátorom Mettom prináša dobrovoľník Maroš Sýkora z organizácie All4Ukraine mrazivé svedectvá z oslobodených území, pohľad na pretváranie modernej vojny aj otvorenú kritiku ukrajinských chýb.

Aké brutálne ticho nastáva v obchode kúsok od Kyjeva, keď udrie 9:00 ráno? Prečo sú niekoľkomiliónové tanky na fronte dnes len ľahkým terčom pre drony? A čo odkazuje Slovákom človek, ktorý pravidelne riskuje život v boji za našu bezpečnosť?

Zverstvá v tieni Buče a Pokrovska: „To, čo robia, nie je vojna. Je to teror.“


Keď sa hovorí o vojnových zločinoch, svet pozná najmä Buču. Sýkora však odhaľuje, že v mestách ako Izjum či Pokrovsk sa odohrávali veci, o ktorých sa pred kamerami nehovorí.

„V Buči boli novinári aj delegácie. V Izjume to však bolo stokrát horšie. Keď vám vojaci rozprávajú o tom, ako v byte našli zastrelenú matku s malým dieťaťom a Rusi medzi nich ešte odhodili granát, uvedomíte si jednu vec: v 21. storočí tu existuje horda, ktorá robí veci, aké normálny človek nedokáže,“ opisuje Sýkora.

Spomína aj tragický príbeh rodiny z Pokrovska, takzvaných „ždunov“ - ľudí, ktorí pasívne či aktívne čakali na príchod Rusov a posielali im koordináty. Keď ruské jednotky dorazili, manžela zastrelili a ženu brutálne znásilnili. „Nechápala, prečo. Rusov totiž nezaujíma, kto ich čakal. Ich spôsob boja je zrovnať všetko so zemou 1,5- až 3-tonovými bombami KAB.“

Drony vytlačili tanky. Bunkre pripomínajú podzemné nory


Vojna na Ukrajine mení vojenskú taktiku každé dva týždne. To, čo platilo pred mesiacom, dnes nefunguje. Legendárne tanky ako Abrams či Leopard dnes stoja v zázemí, pretože sú zhora príliš ľahkým cieľom pre drony.

Samotný život vojakov v prvej línii pripomína neustály boj o nenápadnosť:

  • Život pod zemou: Bunkre sú maskované diery, tepelne odizolované, aby ich neodhalili termovízie dronov.

  • Najnebezpečnejšia časť misie: Nie samotný boj, ale rotácia a zásobovanie. Prejsť niekoľko kilometrov pešo s ťažkým nákladom batérií, vody a munície pod oblohou plnou dronov je obrovský risk.

  • Pozemné drony: Pomoc sa dnes transformuje - namiesto klasických áut sa zbierajú prostriedky na pozemné drony, ktoré dokážu evakuovať ranených z prvej línie.


Áno, sú otrasní a je tam korupcia. Zabilo by vás to?


Sýkora sa v podcaste vyhýba nekritickej oslave a otvorene pomenúva aj nepopulárne témy. „Áno, Ukrajinci bývajú otrasní. Je tam obrovská miera korupcia, mnohým chýbajú spôsoby a mne osobne to niekedy strašne lezie na nervy. Ale stále to nie je dôvod a nedáva to nikomu právo ich zabíjať. Sú to naši susedia, niekto ich napadol a treba im pomôcť. Putin robí presne to, čo Hitler - ak padne Ukrajina, sme na rade my.“

Prečo sa vojaci priamo na fronte neriadia pokynmi Zelenského, ale bojujú za niečo úplne iné? Ako vyzerá minúta ticha, kedy v celom štáte zastaví život? Vypočujte si cel rozhovor s Marošom Sýkorom vo videopodcaste Fish & Chips.



Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:





Zdroj: SITA.sk - Maroš Sýkora: Ak nebudeme na fronte my, Rusi budú u nás doma… časť 2/2 – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fish and Chips podcast Rozhovory Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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