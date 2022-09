Maroš Žilinka sa stretol s kolegami V4, spoločne podpísali „Bratislavskú deklaráciu“

Podpísanie "Bratislavskej deklarácie"

Trestanie envirokriminálnikov

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Šéfovia prokuratúr členských štátov Vyšehradskej skupiny (V4) majú záujem o širšiu spoluprácu v netrestnej oblasti zameranú na výmenu skúseností, najlepších praktík a súvisiacich normatívnych materiálov.Ako informovala Generálna prokuratúra SR informovala na svojej internetovej stránke, vyplýva to zo stretnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku , najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky Igora Stříža, generálneho prokurátora Maďarska Pétera Polta a prvého námestníka generálneho prokurátora Poľskej republiky Dariusza Barskeho, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave.Na záver stretnutia, ktoré trvalo od stredy 21. septembra do piatku 23. septembra štvorica podpísala tzv. „Bratislavskú deklaráciu“.Šéfovia prokuratúr na spoločnom stretnutí zdôraznili významnú úlohu prokuratúr pri ochrane ľudských práv, dodržiavaní zákonnosti a zásad právneho štátu, ako aj pri posilňovaní občianskej spoločnosti.„Spoločne budú presadzovať, aby netrestné právomoci prokuratúr boli vykonávané vo verejnom záujme, na zabezpečenie uplatňovania zákona, rešpektovania základných práv a slobôd a v rámci zákonom stanovených právomocí prokurátorov a v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd," uviedla generálna prokuratúra.Ďalšími témami stretnutia boli podľa prokuratúry aj trestnoprávny postih trestnej činnosti proti životnému prostrediu a kompetencie prokuratúry pri výkone pôsobnosti vo verejnej správe.„Generálni prokurátori krajín V4 konštatovali stúpajúcu tendenciu enviromentálnej trestnej činnosti, jej vysokú mieru latencie, rastúcu sofistikovanosť jej páchania, ako aj jej cezhraničný dopad. Zvlášť poukázali na nebezpečnosť neoprávneného nakladania s odpadmi a na ich cezhraničnú prepravu zo západoeurópskych krajín s cieľom uskladnenia a likvidácie do štátov V4," uviedla prokuratúra.Šéfovia prokuratúr V4 sa zároveň vyslovili za ďalšie prehlbovanie spolupráce a výmeny poznatkov medzi orgánmi prokuratúr, pričom za prioritný prostriedok boja s trestnou činnosťou proti životnému prostrediu považujú odhaľovanie, zmrazovanie a konfiškáciu majetkov a zdrojov určených na páchanie trestnej činnosti alebo pochádzajúcich z nej a to čo najširším možným spôsobom.„Generálni prokurátori akcentujú potrebu zvyšovania špecializácie a vzdelávania orgánov činných v trestnom konaní v tejto oblasti a kooperácie nielen medzi nimi, ale aj s inými štátnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi na úseku ochrany životného prostredia," dodala prokuratúra.