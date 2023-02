Marpo vydáva nový singel Jsem prostě takovej

Znalci českej hudobnej scény poznajú Marpa ako rapera a zápasníka, ktorý so svojím Trouble Gangom na pódiách zakaždým rozpúta pekelnú šou. Teraz sa ale "drsňák" s dušou romantika predviedol v úplne novom svetle, keď do sveta vypustil nový singel s názvom Jsem prostě takovej. Pieseň popovejšieho rázu je určená skôr ženám a je ďalším prekvapením v Marpovej tvorbe. Pred pár týždňami totiž 38-ročný umelec vydal spoločne so spevákom Sebastianom song Nezapomínám, ktorý sa dlhšiu dobu držal v horných priečkach trendov na YouTube. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.





"Skúsil som vystúpiť z komfortnej zóny a urobiť raz niečo iné. Veľa mojich songov je plných testosterónu, tak som chcel pre zmenu urobiť niečo pre ženy, nech si môžu zatancovať," približuje Marpo svoju najnovšiu pieseň a dodáva: "Nie je to úplne moja klasická poloha, ale vôbec mi to neprekáža. Je to zase niečo nové. Vlastne ma to dosť baví." Výslednú podobu singlu majú na svedomí producenti Mantra a Marcus Tran, o mix a master sa netradične postaral Dobrin, dvorný rapový producent Universal Music.Vizuálne veľmi pôsobivý a štýlový videoklip si vzal na starosť opäť režisér PapaPech, ktorý s Marpom už spolupracoval na rôznych projektoch, vrátane jedného z posledných singlov Zase další pondělí. Minimalistická snímka, ktorá vznikla v rámci fotenia, tak dokonale vystihuje drsne romantické vyznenie piesne.Jsem prostě takovej klip: