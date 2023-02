Z. Mauréry o filme Slúžka: Som pyšná, všetci sme dobre hrali

Program slovenských kín obohatil film Slúžka režisérky Mariany Čengel Solčanskej (Únos, Sviňa). V historickej dráme, ktorú nakrútila podľa rovnomennej predlohy Hany Lasicovej, dostala úlohu aj Zuzana Mauréry. Diváci môžu oceniť jej herecký výkon v postave "milosťpani".





"Film sa mi veľmi páčil, hlavne z obrazového hľadiska. Je to pekný film. Podľa mňa všetci dobre hráme, všetci sme veľmi dobre vybratí," uviedla pre TASR po bratislavskej premiére (31. 1.) Mauréry, ktorú historická dráma dojala najmä na jej konci, silnou scénou s náhrobným kameňom."Jednotlivé emócie muža v rodine, ženy v rodine, dcéry v rodine, slúžok, ktoré sú tiež niekoho dcéry, ich vnútorný život bol pekne vyobrazený," poznamenala herečka. "Bolo to také, ako to žijeme aj my, film ukázal, že sú rodové hranice, čo treba splniť, ako sa to patrí, a tragédie plynúce zo zošnurovanej doby," dodala Mauréry.Slúžka rozpráva príbeh Anky, ktorá v časoch prvej svetovej vojny odchádza z rodnej Banskej Štiavnice do Prahy. Čaká ju tam práca slúžky v rodine vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka. Dievča spoznáva nový svet s jeho svojskými pravidlami, nadväzuje priateľstvá v radoch služobníctva a nachádza aj úhlavnú nepriateľku v panskej dcére Resi. Rovesníčky si však k sebe nájdu cestu, zblížia sa a ich pevné puto im pomôže prekonať útrapy, ktoré doba prináša.Dom, v ktorom sa odohráva väčšina filmu, slúži ako "zmenšenina" Rakúsko-Uhorska. Mixujú sa v ňom viaceré národy a národnosti, okrem slovenčiny tak vo filme zaznie aj čeština, nemčina či maďarčina. Zuzana Mauréry presvedčí skvelou nemčinou, jej milosťpani rozpráva aj po česky. Herecký kolega Peter Nádasdi dokonca v rámci jednej repliky vystrieda maďarčinu, nemčinu a slovenčinu.Postavu Anky, ktorá potichu znáša svoje utrpenie, stvárňuje Dana Droppová, Solčanská si ju vybrala na základe spolupráce na filme Sviňa. "Divák s ňou môže ísť, tak citlivo a prirodzene hrá, je veľmi zlatá, všetci sa mi veľmi páčili, normálne som pyšná, že všetci sme dobre hrali,“ zhodnotila Mauréry.V Slúžke ďalej hrajú Radka Caldová v úlohe slečny Resi, Karel Dobrý v úlohe jej aristokratického otca. V postavách služobníctva sa predstavia Vica Kerekes, Aňa Geislerová a Lukáš Pelč.Film Slúžka je v kinách od 2. februára.