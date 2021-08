Mars Central Europe prešiel z Prahy do Bukurešti na podporu SOS dediniek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť sa svojimi ambicióznymi aktivitami dlhodobo snaží prispievať k budovaniu planéty, na ktorej môžu všetci ľudia prosperovať a urobiť niečo nielen pre samotnú planétu, ale aj pre seba a svoje komunity. Jednou z takýchto aktivít bola aj firemná výzva, počas ktorej zamestnanci spravili niečo pre svoje zdravie a zároveň prispeli na dobrú vec."Minulý rok bol pre všetkých veľmi náročný. Pre obmedzenia a povinnosť pracovať z domu prestalo veľa ľudí športovať a zabudli sa o seba starať. Keď sa život začal znovu pomaly vracať do normálnych koľají, chceli sme motivovať našich zamestnancov k aktívnejšiemu životu, aby urobili niečo prospešné pre seba aj pre tých, ktorí majú v živote menej šťastia. Bolo úžasné vidieť takú veľkú účasť a silného tímového ducha," povedala Zuzana Lošáková, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy pre strednú Európu v spoločnosti Mars.Cieľom výzvy "Kráčame, dávame" bolo prejsť cez strednú Európu po sčítaní všetkých krokov účastníkov, ktorí sa do nej zapojili, a po ceste sa dozvedieť zaujímavé fakty o tomto regióne. Pôvodným zámerom bolo prejsť celkom 1 363 km, čo predstavuje vzdialenosť medzi Prahou a Bukurešťou. Zamestnanci spoločnosti Mars CE napokon urobili viac nežčím sa im podarilo výrazne prekročiť pôvodný cieľ tejto výzvy. Spoločnosť tak dosiahla stanovený cieľ a svojmu dlhodobému charitatívnemu partnerovi SOS dedinky teraz venuje sumu 5 000 eur. Finančný dar bude rovnakým dielom rozdelený medzi všetky štyri trhy, na ktorých Mars CE pôsobí."Táto výzva zmenila moju každodennú rutinu, pretože miesto sedenia nad notebookom som urobil niečo pre svoje zdravie. Zo začiatku to bolo ťažké; po pár dňoch som začínal byť nervózny, keď mi môj krokomer ukazoval menej než 10 000 krokov. Najlepším pocitom bolo, že sme spravili niečo pre svoje zdravie a zároveň podporili dobročinnú vec. Navyše sme sa pri tom dobre zabavili a v rámci tímu sme sa pri sledovaní svojich denných výkonov navzájom inšpirovali, provokovali a podporovali," skonštatoval Josef Bauer z víťazného tímu z Českej republiky.Jindra Šalátová, národná riaditeľka organizácie SOS detské dedinky pre Českú republiku, dodala: "Dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Mars si skutočne veľmi vážime. A to, že môžeme v našej práci nerušene pokračovať aj v týchto ťažkých časoch, je pre nás ešte vzácnejšie. Len vďaka dlhodobej podpore našich verných darcov dokážeme pomáhať tisícom zraniteľných detí v núdzi a dať im šancu vyrastať v rodinách."