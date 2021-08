Merkelová sa stretne v Moskve s Putinom, rokovať budú o Afganistane či konflikte na východe Ukrajiny

Merkelová priletí na výročie

Experti vidia stretnutie negatívne

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin budú v piatok rokovať v Moskve v čase krízy v Afganistane. Zdrojom napätia medzi oboma krajinami pritom zostávajú zaobchádzanie Ruska s opozičným lídrom Alexejom Navaľným a situácia na Ukrajine.Predpokladá sa, že svoju rolu na schôdzke zohrajú aj ďalšie problémy, ako napríklad represie proti disidentom v Bielorusku.Piatkové rokovania v Moskve „určite budú o veľkých nevyriešených medzinárodných otázkach“, povedal tento týždeň novinárom v Berlíne Merkelovej hovorca Steffen Seibert . „Samozrejme Afganistan. Ďalej konflikt na východe Ukrajiny, pre riešenie a urovnanie ktorého by Rusko mohlo urobiť oveľa viac,“ povedal hovorca.Merkelová smeruje do Ruska na výročie prudkého zhoršenia zdravotného stavu opozičného lídra Alexeja Navaľného , keď 20. augusta 2020 letel ponad Sibír. Na naliehanie jeho manželky ho previezli do Nemecka, kde testy ukázali, že bol otrávený sovietskou nervovoparalytickou látkou.Napriek tomu, že Putin a Merkelová majú dlhoročné skúsenosti na poste lídrov a navzájom sa poznajú, experti neveria, že piatková schôdzka zlepší vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom. „Rusko sa stalo autoritárskym režimom,“ povedal pre agentúru The Associated Press Stefan Meister, politický analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy. „Už nemá záujem o zlepšenie vzťahov so Západom,“ dodal.Merkelová plánuje odcestovať naspäť do Berlína v piatok večer a v nedeľu navštíviť Kyjev, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.