Mars dosahuje rekordné zníženie emisií uhlíka

Správa udržateľného rozvoja pre budúce generácie spoločnosti Mars s názvom Mars Sustainable in a Generation Report, ktorá bola publikovaná v roku 2023, ukazuje rekordné zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) o 8 %, čím došlo k zdvojnásobeniu celkového zníženia emisií skleníkových plynov na 16 % v celom hodnotovom reťazci a dosiahlo sa najväčšie zníženie emisií skleníkových plynov za jeden rok oproti východiskovému roku 2015. V rovnakom období vzrástol obrat spoločnosti Mars o viac ako 60 % na viac ako 50 miliárd amerických dolárov ročne.



Absolútne zníženie emisií skleníkových plynov o 5,7 milióna metrických ton sa vzťahuje na celý hodnotový reťazec Mars Scope 1, 2 a 3 a spoločnosť Mars je na dobrej ceste k dosiahnutiu 50 % zníženia emisií skleníkových plynov vo svojom hodnotovom reťazci do konca roku 2030.



Vzhľadom na to, že takmer 60 % emisií skleníkových plynov spoločnosti Mars pochádza z poľnohospodárstva, spoločnosť Mars naďalej investuje do rozširovania klimaticky rozumného poľnohospodárstva, a to prostredníctvom už prebiehajúcich iniciatív, ktoré do roku 2030 zabezpečia viac ako 1 milión akrov regeneratívneho poľnohospodárstva po celom svete, z ktorého sa budú získavať ingrediencie pre výrobky spoločnosti Mars od občerstvenia pre ľudí až po krmivo pre domácich miláčikov.



Generálny riaditeľ spoločnosti Mars Poul Weihrauch uviedol, že oznámený pokrok je výsledkom stratégie spoločnosti, ktorej cieľom je dosiahnuť solídny rast a zároveň znížiť emisie uhlíka.





Spolupráca s partnermi na vytvorení programu zameraného na pestovateľov, ktorého cieľom je podporiť 1 900 poľnohospodárov v štyroch štátoch USA a v Poľsku pri zavádzaní metód klimaticky rozumného poľnohospodárstva a pri ich zameraní sa na plodiny, ako je kukurica, sója a pšenica, na viac ako 1,2 milióna akrov obrábanej pôdy pre značky krmív pre domáce zvieratá Mars, ako sú PEDIGREE® a IAMS®.



V rámci prehlbovania partnerstva medzi značkou Mars Royal Canin a spoločnosťou Soil Capital poskytne spoločnosť Mars finančnú podporu takmer 250 poľnohospodárom vo Francúzsku a Belgicku. V rámci tohto partnerstva bola doteraz poskytnutá podpora poľnohospodárom na 300 000 hektároch poľnohospodárskej pôdy.



Aj naďalej podporovať program Next Generation Soil v Mexiku a Brazílii v spolupráci s CIMMYT (Mexiko) a Producing Right (Brazília). Prostredníctvom tohto programu spoločnosť už vybavila 100 pestovateľov kukurice nástrojmi a znalosťami, ktoré im umožnia zvýšiť produktivitu, optimalizovať využívanie zdrojov a reagovať na dôsledky klimatických zmien, ako je nedostatok vody a nižšie výnosy plodín. Program tiež podporuje nové regeneratívne poľnohospodárske postupy, ktoré chránia zdravie pôdy, optimalizujú využívanie zdrojov a podporujú dobrú produktivitu pri produkcii obilnín.



Nedávno bol oznámený plán udržateľného mliekarenstva Moo'ving Dairy Forward, v rámci ktorého sa spoločnosť zaväzuje investovať 47 miliónov amerických dolárov počas troch rokov v rámci nového prístupu k získavaniu mliečnych výrobkov, ktorý je zameraný na ochranu klímy a ktorého cieľom je znížiť uhlíkovú stopu mliečnych výrobkov, a to spoločne s partnermi Fonterra, Land O'Lakes, Interfood a FrieslandCampina.



Správa o udržateľnosti rozvoja v jednej generácii

6.11.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Mars pokračuje v oddeľovaní emisií uhlíka od obchodného rastu tým, že od roku 2015 znížila absolútne emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci o 16 %.Spoločnosť Mars, Incorporated zverejnila správu udržateľného rozvoja pre budúce generácie s názvom Mars Sustainable in a Generation Report 2023 , v ktorej oznamuje významný pokrok na ceste za svojím cieľom, ktorým je dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie skleníkových plynov, pričom len v roku 2023 zaznamenala rekordné 8 % zníženie emisií skleníkových plynov oproti východiskovému roku 2015 v celom svojom hodnotovom reťazci. Od roku 2015 sa podarilo znížiť emisie skleníkových plynov v hodnotovom reťazci spoločnosti o 16 % (čiže o 5,7 milióna metrických ton – ekvivalent emisií skleníkových plynov vyprodukovaných viac ako 1,3 miliónmi automobilov s benzínovým motorom za rok[1]) a zároveň zvýšiť objem podnikania o viac ako 60 % na viac ako 50 miliárd amerických dolárov.Keď spoločnosť Mars v roku 2023 zverejnila Plán čistej nulovej spotreby spoločnosti Mars , zaviazala sa investovať viac ako 1 miliardu amerických dolárov počas troch rokov – a pokračovať vo vynakladaní finančných prostriedkov podľa potreby, pokiaľ nebude dosiahnutá čistá nulová spotreba."V minulom roku sme zverejnili náš Plán čistej nulovej spotreby s názvom Net Zero Roadmap, v ktorom sme sľúbili urýchliť znižovanie emisií uhlíka, a tohtoročné výsledky ukazujú, že plníme našu obchodnú stratégiu ďalšieho rastu pri súčasnom znižovaní emisií uhlíka. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale budeme sa aj naďalej riadiť vedeckými poznatkami a ukazovať, ako sa môže dariť zodpovednému podnikaniu a zároveň konať dobro."Vzhľadom na to, že takmer 60 % emisií skleníkových plynov v hodnotovom reťazci spoločnosti pochádza z poľnohospodárskych zložiek, spoločnosť Mars rozširuje nové iniciatívy v oblasti poľnohospodárstva, ktoré sú šetrné z hľadiska klímy, aby mohla pokračovať v dekarbonizácii. Cieľom týchto iniciatív je zlepšiť zdravie pôdy a odolnosť fariem – a zároveň poskytnúť poľnohospodárom zásadnú finančnú podporu a vzdelanie, aby sa urýchlilo zavádzanie regeneratívnych poľnohospodárskych postupov.Naše najnovšie zníženie emisií uhlíka ukazuje, že sme na dobrej ceste k dosiahnutiu 50 % zníženia do roku 2030. Aj keď sme na tento pokrok hrdí, vieme, že nás čaká ďalšia práca a tešíme sa, že budeme pokračovať v našom pokroku. Je nesmierne dôležité posilniť naše programy pre poľnohospodárov, aby sme pomohli prechodu na klimaticky rozumné a regeneratívne poľnohospodárstvo."Rozširovanie klimaticky rozumného poľnohospodárstva spoločnosť Mars najnovšie podporila nasledujúcimi investíciami:Pozrite si správu udržateľného rozvoja pre budúce generácie spoločnosti Mars s názvom Mars Sustainable in a Generation Report 2023 a dozviete sa viac o tom, ako spoločnosť Mars napreduje vo svojich opatreniach v oblasti klímy, ako spoločnosť Mars od roku 2017 prostredníctvom svojich programov Supplier Advance a Supplier Origin zamestnala takmer 750 000 ľudí alebo ako spoločnosť Mars Food & Nutrition dodala v roku 2023 3,1 miliardy zdravých jedál.Dôležité informácie o vyhláseniach a informáciách v správe spoločnosti Mars s názvom Mars Sustainable in a Generation nájdete priamo v tejto správe v časti "O tejto správe".[1] Kalkulačka ekvivalentov skleníkových plynov US EPA, https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculato Informačný servis