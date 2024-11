Online: Trump bude staronovým prezidentom USA. Vyhrali sme všetko, budeme musieť uzavrieť hranice, vyhlásil Trump

11.45

Donald Trump zvíťazil aj vo Wisconsine, čím presiahol potrebných 270 voliteľov potrebných na zvolenie. Aktuálne ich má 277. Z kľúčových štátov uspel tiež v Pensylvánii, Severnej Karolíne či Georgii a vedie v Arizone, Michigane aj Nevade.

Trumpa za 47. amerického prezidenta medzičasom vyhlásili aj CNN, The New York Times či The Guardian.

11.28

Kremeľ v stredu vyjadril nádej, že zvolenie republikána Donalda Trumpa za prezidenta USA ovplyvní situáciu na Ukrajine. Podľa agentúry TASS to v stredu vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorý pripomenul, že Spojené štáty môžu zohrať kľúčovú úlohu pri ukončení tohto konfliktu.

11.27

Britský premiér Keir Starmer v stredu zagratuloval Donaldovi Trumpovi k jeho "historickému víťazstvu vo voľbách". Britsko-americké vzťahy budú podľa neho naďalej prosperovať. Posilnenie vzťahov s USA vo svojej gratulácii spomenula aj talianska premiérka Giorgia Meloniová či nemecký kancelár Olaf Scholz. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dúfa v ukončenie kríz a vojen.

11.08

Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje pogratulovať Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách, uviedol jeho hovorca Dmitrij Peskov. Pripomenul, že Rusko považuje USA za nepriateľskú krajinu. Zároveň odmietol obvinenia, že Moskva do volieb zasahovala.

11.03

Výsledky prezidentských volieb v USA sú rozhodnutím amerických voličov. V reakcii na zatiaľ neoficiálne víťazstvo Donalda Trumpa to zdôraznili ministri slovenskej vlády pred stredajším rokovaním kabinetu.

10.58

Český prezident Petr Pavel zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách. Na sociálnej sieti X napísal, že sa teší na pokračujúcu spoluprácu pri riešení spoločných globálnych výziev

10.26

Lídri inštitúcií Európskej únie sa pridali ku gratulantom Donalda Trumpa, predpokladaného víťaza amerických prezidentských volieb. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že EÚ a USA sú "viac než len spojenci".

10.22

Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený výkonom právomocí predsedu NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) verí, že Spojené štáty americké a Slovensko budú pokračovať v dobrých vzťahoch aj za éry Donalda Trumpa.

10.15

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) gratuluje Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách 2024 v Spojených štátoch amerických.

10.14

Čína dúfa v mierové a vzájomne výhodné spolužitie so Spojenými štátmi, vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v reakcii na americké prezidentské voľby, v ktorých sa republikán Donald Trump vyhlásil za víťaza.

10.00

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických.

9.56

Český premiér Petr Fiala zablahoželal v stredu republikánovi Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách. Spoločným cieľom je podľa neho zabezpečiť, aby vzťahy medzi oboma krajinami zostali na najvyššej úrovni. Uviedol to na sociálnej sieti X

9.26

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu zagratulovali Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách.

9.20

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo videu zverejnenom na svojej sociálnej sieti v stredu zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách, ktoré označil za "možno najväčší návrat v západnej politickej histórii."

9.07

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu zablahoželali Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách.

8.42

Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump sa v prejave na Floride v stredu nadránom miestneho času vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Predpokladá, že v celkovom súčte dostane až 315 voliteľských hlasov, stačí mu pritom 270. "Toto bude naozaj zlatý vek pre Ameriku," vyhlásil podľa agentúry TASR.

8.35

Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike Johnson z Republikánskej strany v stredu nadránom miestneho času zablahoželal "zvolenému prezidentovi" Donaldovi Trumpovi. Spomedzi amerických médií označila Trumpa za víťaza volieb zatiaľ iba televízia Fox News

8.14

Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump zvíťazil v štáte Pensylvánia, kde si zabezpečil až 19 voliteľských hlasov, čo je najviac spomedzi kľúčových štátov. Odhaduje to televízia CNN

7.23

V USA sa o 21.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) uzavreli posledné volebné miestnosti v štáte Aljaška. V počte získaných hlasov voliteľov zatiaľ vedie republikánsky kandidát Donald Trump. Ten zvíťazil v Severnej Karolíne a v štáte Georgia, ktoré patria k dvom zo siedmich kľúčových štátov v tohtoročných voľbách.

7.03

Volebný tím amerického exprezidenta Donalda Trumpa sa presúva z jeho vily Mar-a-Lago na Floride do kongresového centra, kde sa tento opätovný republikánsky kandidát na prezidenta chystá vystúpiť s prejavom. Informuje o tom TASR na základe správ televízie CNN a agentúry Reuters.

6.41

V kľúčovom americkom štáte Georgia zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump a pripísal si 16 hlasov voliteľov. Odhaduje to televízia CNN po sčítaní 97 percent hlasov.

6.34

Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump si zatiaľ zaistil víťazstvo v jednom zo siedmich kľúčových štátov - Severnej Karolíne - a vedie vo všetkých zvyšných.

6.17

Šéfka volebného tímu demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej - Jen O’Malley Dillonová - v stredu uviedla, že výsledky hlasovania nebudú známe ešte niekoľko najbližších hodín. Zároveň vyjadrila optimizmus, že úradujúca viceprezidentka USA má stále otvorenú cestu k víťazstvu.

6.12

Demokratická kandidátka na post amerického prezidenta Kamala Harrisová dostala podľa exit pollu agentúry Edison Research 54 percent hlasov žien v utorkových voľbách, kým jej republikánsky súper Donald Trump 44 percent. Exprezident tak mal o dva percentuálne body viac ako v exit polle pred štyrmi rokmi v súboji s Joeom Bidenom, píše TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.

5.59

Republikánska strana si víťazstvom volieb v štátoch Západná Virgínia a Ohio zrejme zaistila väčšinu kresiel v Senáte USA. Hornú komoru Kongresu doteraz kontrolovali demokrati, ktorí prišli o dva mandáty. Odhaduje to agentúra Reuters aj stanica Fox News.

5.46

Republikánsky kandidát v štáte Ohio Bernie Moreno zvíťazil vo voľbách do Senátu USA nad demokratom a súčasným senátorom Sherrodom Browneom.

5.45

Volebný štáb republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa vníma doterajšie výsledky pozitívne a je čoraz optimistickejší.

5.35

V kľúčovom štáte Severná Karolína zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump a pripísal si 16 hlasov voliteľov. Odhadujú to agentúry Reuters a AP

5.29

Demokratická kandidátka v amerických prezidentských voľbách Kamala Harrisová má zatiaľ isté víťazstvo v štátoch Kalifornia, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, hlavné mesto Washington D.C. a tiež v druhom dištrikte štátu Maine, píše denník The Guardian.

5.11

Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump zvíťazil v štátoch Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Južná Dakota, Severná Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Južná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Západná Virgínia a Wyoming. Vyplýva to zo súhrnu denníka The Guardian.

4.54

Senátorka v legislatívnom zbore štátu Delaware Sarah McBrideová sa stala historicky prvou transrodovou osobou zvolenou do Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Demokratická kandidátka hladko zvíťazila nad svojím republikánskym súperom Johnom Whalenom. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP.

4.27

Volebné miestnosti sa o 19.00 h miestneho času (4.00 SEČ) uzatvorili v amerických štátoch Montana, Nevada a Utah. Hlasovanie v niektorých okrskoch v kľúčovom štáte Nevada sa bude pre dlhé rady voličov predlžovať.

4.12

Tisícky migrantov sa v utorok, keď v Spojených štátoch prebiehali prezidentské voľby, vybrali smerom k južným hraniciam USA s Mexikom.

3.48

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá je kandidátkou Demokratickej strany na prezidentku je zatiaľ optimistická a pozitívne vníma najmä vysokú účasť voličov v prezidentských voľbách. Republikánsky kandidát Donald Trump volebnú noc trávi vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a zaujíma sa najmä o informácie o správaní latinskoamerických voličov.

3.15

Republikánsky kandidát Donald Trump zvíťazil v druhom najväčšom štáte USA Texase a v republikánskych baštách Wyoming, Južná a Severná Karolína. Trump je aktuálne vo vedení so 154 hlasmi voliteľov. Jeho protikandidátka Kamala Harrisová z Demokratickej strany má zatiaľ zaistených iba 30 hlasov voliteľov a vyhrala v štáte Delaware.

3.11

Demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová si podľa prvých projekcií získala podporu voličov v štáte Delaware a zaistila si tak tri hlasy voliteľov. Uviedli to v noci na stredu agentúra AP a stanica NBC.

2.41

Americký exprezident a republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump v noci na stredu uviedol, že ak získa podporu voličov v kľúčovom štáte Pensylvánia, vyhrá "celú záležitosť".

2.37

Približne dve tretiny voličov v kľúčovom štáte Pensylvánia tvrdia, že potraty by mali byť legálne vo väčšine prípadov alebo vo všetkých prípadoch. Vyplýva to z výsledkov exit pollu televízie CNN medzi voličmi v tomto štáte.

2.13

Republikánsky kandidát Donald Trump zvíťazil vo svojom domovskom štáte Florida a obhájil tak víťazstvo v tomto štáte. Celkovo Trump zatiaľ vedie s 90 voliteľmi pred Harrisovou s 27 voliteľmi.

2.10

Volebné miestnosti sa v utorok večer o 20.00 h miestneho času (v stredu o 1.00 h SEČ) v USA zatvorili v ďalších 16 amerických štátoch vrátane kľúčovej Pensylvánie, ktorá môže rozhodnúť o víťazovi v súboji o post prezidenta.

1.46

Republikánsky kandidát Jim Justice bude novým senátorom za štát Západná Virgínia. Nahradí demokrata Joea Manchina, ktorý už nekandidoval. Obaja senátori z tohto štátu preto budú republikáni, a to prvýkrát od roku 1958.

1.34

Volebné miestnosti sa o 19:30 miestneho času (1:30 stredoeurópskeho času) uzavreli v ďalších troch štátoch USA. Voľby skončili v Západnej Virgínii, Ohiu a kľúčovej Severnej Karolíne. Celkovo sa v týchto štátoch súperí o 37 hlasov voliteľov.

1.23

Obvinenia voči Rusku ohľadne zasahovania do amerických prezidentských volieb nie sú ničím iným než "zlomyseľným ohováraním", uviedlo v stredu ruské veľvyslanectvo v Spojených štátoch.

1.20

Senátor zo štátu Vermont Bernie Sanders obhájil svoj mandát a funkciu senátora bude zastávať ďalších šesť rokov. Sanders kandidoval ako nezávislý, avšak podporuje Demokratickú stranu. Vo voľbách porazil republikánskeho kandidáta Geralda Malloya.

1.10

Americkí astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) vyzvali v utorok svojich spoluobčanov na hlasovanie v prezidentských voľbách.

1.08

O 19.00 miestneho času (1.00 stredoeurópskeho času) sa v šiestich štátoch na americkom východnom pobreží uzatvorili volebné miestnosti. Ide o štáty Georgia, Indiana, Kentucky, Južná Karolína, Virgínia a Vermont.

0.51

Krátko pred uzatvorením prvých volebných miestností v prezidentských voľbách v USA vyjadril republikánsky kandidát a americký exprezident Donald Trump bez uvedenia konkrétnych dôkazov pochybnosti v súvislosti s výsledkami hlasovania v kľúčovom štáte Pensylvánia.

0.26

Vo viacerých kľúčových štátoch USA hlásia vysokú volebnú účasť, a to napriek vyhrážkam, ktoré obdržali volebné miestnosti v Michigane, Georgii a Wisconsine. Zdroj televízie CNN uviedol, že z vyhrážok upodozrievajú aktérov z Ruska.

0.20

Spolupracovníci demokratickej kandidátky na post prezidenta USA Kamaly Harrisovej očakávajú, že sa jej republikánsky protikandidát a exprezident Donald Trump pokúsi predčasne vyhlásiť svoje víťazstvo vo voľbách.

21.22

Najmenej dve volebné miestnosti v americkom štáte Georgia museli v utorok evakuovať v dôsledku falošných hlásení o bombových hrozbách, z ktorých miestne volebné úrady obvinili ruských agentov. Hlasovanie o budúcom prezidentovi USA preto na týchto miestach nakrátko pozastavili, no hrozby zaznamenalo viacero štátov.

