Marta Kubišová sa nachádza na JIS-ke, pri operácii vraj išlo o každú minútu

31.7.2022 (Webnoviny.sk) - Česká speváčka Marta Kubišová je po operácii na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pomaly sa zotavuje, povedal pre portál TN.cz j ej manažér Petr Větrovský. Prevoz českej hudobnej ikony do nemocnice však bol dramatický. Operovali ju v piatok skoro ráno pre akútnu perforáciu čreva a pri operácii išlo o každú minútu.„Pani Marta Kubišová bola hospitalizovaná v Nemocnici Na Homolce, kde sa podrobila úspešnému lekárskemu zákroku. Jej stav je dobrý a úspešne sa zotavuje," napísal v nedeľu portálu TN.cz jej manažér.Kubišová sa už teší, že sa vráti domov. Ani lekári však zatiaľ nevedia, kedy ju do domácej starostlivosti budú môcť prepustiť.„Ďakuje všetkým fanúšikom a priaznivcom za veľkú podporu a spoločne so svojou rodinou žiada médiá o rešpektovanie súkromia, ktoré teraz potrebuje," dodal Větrovský.