Martin dlho vzdoroval Djokovičovi na turnaji ATP v Belehrade, so semifinále sa však lúči s kanárom (video)

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Spolu 117 minút vzdoroval slovenský tenista Andrej Martin svetovej jednotke Novakovi Djokovičovi na turnaji ATP v srbskom Belehrade.Slovák, ktorému v rebríčku ATP patrí 119. mieste a už má istotu postupu na 108. priečku, v semifinále spomenutého podujatia podľahol veľkému favoritovi 1:6, 6:4, 0:6.Slovenské zastúpenie bude mať aj druhé semifinále v Belehrade, debutant v tejto fáze Alex Molčan v ňom vyzve ôsmeho nasadeného Federica Delbonisa z Argentíny.Andrej Martin v prvom sete piatkového zápasu dvakrát stratil vlastný servis a za 38 minút ho prehral 1:6. O poznanie lepšie mu to šlo v druhom sete, keď v druhej hre brejkol jednotku "pavúka".Vzápätí síce prišiel o podanie, no za nepriaznivého stavu 3:4 na ďalšiu stratu svojho servisu súpera reagoval brejkom a Djokovičovi vzal podanie aj v desiatej hre, tretí set si vynútil druhým premeneným setbalom.V treťom sete už favorit akoby zapol na vyššie obrátky, Slovákovi povolil uhrať len osem loptičiek a za 26 minút ho odprevadil s nepopulárnym "kanárom", keď premenil hneď prvý mečbal.Tridsaťjdenročnému Bratislavčanovi Andrejovi Martinovi sa nepodarilo prebojovať do druhého finále na okruhu v kariére. Premiéru mal ešte v júli 2016 v chorvátskom Umagu a v súboji o titul nestačil na Taliana Fabia Fogniniho.Pre oboch piatkových súperov, Martina aj Djokoviča, je turnaj v Belehrade generálkou na druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros , hlavná súťaž na parížskej antuke sa začne už v nedeľu.