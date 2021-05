Slovensko má po debakli so Švajčiarmi šancu na reparát, krok k štvrťfinále na MS môžu spraviť proti Dánom

Vysoká prehra

So Švajčiarmi prehrali aj Česi

Ďalší súboj s Dánskom

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige po štvrtkovom debakli do Švajčiarov 1:8 bude mať v sobotu večer šancu na reparát v súboji proti Dánom.Ak by sa zverencom trénera Craiga Ramsayho podarilo bodovať naplno, urobili by tým výrazný krok na ceste za vytúženým cieľom - postupom do štvrťfinále.Vo štvrtok doplatili Slováci na vylúčenia, v početnej nevýhode inkasovali až päťkrát."Nemôžeme si dovoliť toľko vylúčení. Potom sa stáva, že niektorí hráči príliš dlho nehrajú. Napríklad chudák Skalický si musel odsedieť niekoľko trestov. Toto nie je dobrá cesta,“ komentoval po vysokej prehre kouč Ramsay na oficiálnej tlačovej konferencii, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Kým po prvej tretine prehrával slovenský výber len 0:1, po druhej už bol rozdiel štvorgólový."Po druhej tretine nám tréner povedal, že nikto v tomto tíme sa nebude vzdávať. Že máme pokračovať vo svojej hre. Bohužiaľ, vylúčenia pribúdali a Švajčiari s nami v presilovkách urobili to isté čo s Čechmi. Rozhodli zápas, “ zhodnotil autor jediného slovenského gólu vo štvrtkovom zápase útočník Michal Krištof. Napriek debaklu majú slovenskí hokejisti svoj osud vo vlastných rukách."Prvé tri zápasy sme zvládli nad očakávania. Vieme, že teraz nás čakajú ešte tri a ťažké. Musíme v nich zabodovať. Asi sme potrebovali dostať takúto facku, aby sme sa opäť vrátili k tvrdej robote, ktorá nás zdobila v prvých troch dueloch. A opäť hrať jednoduchý a rýchly hokej. Na Dánov budeme pripravení,“ zdôraznil obranca Martin Gernát. Súboj Slovensko - Dánsko je v Rige na programe v sobotu 29. mája o 19:15 SELČ, o 24 hodín neskôr je na programe súboj Švédsko - Slovensko.Účinkovanie v základnej A-skupine, v ktorej sú hráči SR s deviatimi bodmi aktuálne na 3. mieste, uzavrú v utorok 1. júna o 15:15 SELČ duelom proti Čechom.