Martin Fourcade sa rozlúčil s kariérou víťazne, kráľ biatlonu uspel v Kontiolahti

Synonymum biatlonového úspechu

Thingnes Bö obhájil celkové prvenstvo



Svetový pohár v biatlone 2019/2020



Kontiolahti (Fín.) - sobota



Muži - stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Martin Fourcade 31:25,4 min (3), 2. Quentin Fillon Maillet +2,9 s (2), 3. Émilien Jacquelin (všetci Fr.) +4,5 (4), 4. Johannes Thingnes Bö (Nör.) +8,3 (4), 5. Arnd Peiffer (Nem.) +14,1 (2), 6. Erlend Bjöntegaard (Nór.) +15,6 (0)



Konečné poradie v hodnotení SP (veľký glóbus, po 21 pretekoch): 1. Johannes Thingnes Bö (Nör.) 913 bodov, 2. Martin Fourcade 911, 3. Quentin Fillon Maillet (obaja Fr.) 843. 4. Tarjei Bö (Nór.) 740, 5. Émilien Jacquelin 726, 6. Simon Desthieaux (obaja Fr.) 672, ... 61. Martin Otčenáš 47



Konečné poradie v SP v stíhacích pretekoch (malý glóbus, po 5 pretekoch): 1. Émilien Jacquelin 232, 2. Martin Fourcade 230, 3. Quentin Fillon Maillet (všetci Fr.) 230,... 55. Martin Otčenáš (SR) 15



14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer ideálne vyšla Francúzovi Martinovi Fourcadovi rozlúčka s profesionálnou kariérou športovca. Tridsaťjedenročný rodák z Céretu ovládol sobotňajšie stíhacie preteky mužov na 12,5 km na pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti, ale ani to mu nestačilo na celkový triumf v hodnotení seriálu. O dva bodíky ho v celkovej klasifikácii predstihol Nór Johannes Thingnes Bö, ktorý v sobotu obsadil štvrtú priečku.Na pódiu Fourcada doplnili jeho krajania Quentin Fillon Maillet a Émilien Jacquelin, ktorý získal malý krištáľový glóbus za prvenstvo v disciplíne tiež dva body pred Fourcadom.Francúzsky kráľ biatlonu Martin Fourcade bol v ostatnom desaťročí synonymom biatlonového úspechu. V rokoch 2012 - 2017 nik iný nezískal veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári. Celkovo ich nazbieral sedem a pridal aj ďalších dvadsaťpäť malých glóbusov za triumfy v jednotlivých disciplínach.V rokoch 2010 - 2020 vybojoval na majstrovstvách sveta spolu 28 medailí, vrátane trinástich zlatých. Celkovo päťkrát sa stal olympijských víťazom, suverénny bol najmä na ZOH 2018 v Pjongčangu, kde mu zavesili na krk tri zlaté medaily. Vo Svetovom pohári aj so sobotou dosiahol 98 víťazstiev, z toho 83 v individuálnych disciplínach. Dovedna nazbieral 185 pódiových umiestnení.Rozlúčku s kariérou ohlásil už pred sobotňajšou stíhačkou. "Nastal čas na rozlúčku, už to naozaj tak cítim. Nastal čas odovzdať viac ľuďom, ktorí mi doteraz nezištne pomáhali a posúvali ma vpred. Za dvadsať rokov v biatlone som sa dozvedel, že vzťahy sú kľúčová súčasť toho, kým sme. Chcem sa poďakovať najmä mojej rodine na čele s manželkou a dcérami za ich obete a lásku," napísal Martin Fourcade prostredníctvom sociálnej siete.Johannes Thingnes Bö obhájil celkové prvenstvo v seriáli SP, pripísal si tak druhý veľký krištáľový glóbus. Dvadsaťšesťročný rodák zo Strynu však nebol tak suverénny ako pred rokom, vtedy bral aj všetky malé glóbusy.Tentokrát malý získal iba za preteky s hromadným štartom. J. T. Bö sa od začiatku držal medzi najlepšími a až do konca si strážil post celkového víťaza SP, stačili mu na to aj štyri chyby na strelnici. Fourcade v sobotu minul trikrát, Fillon Maillet dvakrát a Jacquelin rovnako ako Bö štyrikrát. Slováci v sobotu neštartovali, keďže sa neklasifikovali do stíhačky a spolu so ženami SR v sobotu vládnym špeciálom odleteli na Slovensko do preventívnej karantény.