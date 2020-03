Profíci v zámorí sú solidárni s personálom arén, v zlých časoch im prispievajú na výplaty

Takým osobám sa rozhodli pomôcť hráči klubov či samotné organizácie.

Pomoc avizovali viaceré kluby

Basketbalisti nezostali bokom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prerušenie či zrušenie športových súťaží nemá nepriaznivý ekonomický vplyv iba na kluby na Slovensku či v Európe. V zámorí síce nie sú priamo a existenčne zasiahnuté jednotlivý tímy profilíg v hokeji či basketbale, no o financie prichádzajú osoby, ktoré sa podieľali napríklad na fungovaní arén počas domácich duelov jednotlivých klubov.Spomedzi hráčov hokejovej NHL ruský brankár Floridy Panthers Sergej Bobrovskij venoval 100-tisíc amerických dolárov na to, aby pracovníci haly BB&T Center nezostali bez výplat. Ku gólmanovi sa pridali aj jeho spoluhráči a bokom nezostalo ani vedenie "panterov".Finančnú pomoc zamestnancom arén avizovali aj kluby Pittsburgh Penguins, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils, San Jose Sharks, Anaheim Ducks, Philadelphia Flyers, Washington Capitals či Detroit Red Wings.Taký krok zatiaľ neplánujú v kanadskom Winnipegu ani v americkom Buffale. Uvažovať nad ním začnú až v prípade, ak sezónu úplne zrušia. Aktuálne je totiž len prerušená.Podobné opatrenia zavádzajú aj kluby basketbalovej NBA a iniciatívy organizujú basketbalisti. "Ako hráči chceme urobiť niečo, čím spolu s majiteľmi a trénermi pomôžeme uľahčiť túto náročnú situáciu," prezradil podľa oficiálneho webu NBA Stephen Curry z klubu Golden State Warriors.Celá organizácia na podporu zamestnancov klubu a haly Chase Center vyčlenili zatiaľ milión USD.Pomocnú ruku podávajú aj kluby Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Toronto Raptors, Washington Wizards, Atlanta Hawks a ďalšie. Giannis Antetokounmpo z klubu Milwaukee Bucks sám venoval 100-tisíc dolárov a rovnaký krok spravil aj Blake Griffin z Detroitu Pistons.Zion Williamson z klubu New Orleans Pelicans zase vyhlásil, že pokryje všetky platy zamestnancov haly po dobu najbližších tridsiatich dní.Výplaty obslužného personálu v jednotlivých halách sa od seba líšia, nie však až tak drasticky. Pre predstavu tieto čísla zverejnila hovorkyňa haly United Center v Chicagu Courtney Grevová Hacková. "Na domácom zápase Chicaga Blackhawks v NHL na výplatách minieme približne 250-tisíc USD," povedala.