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19. októbra 2026
Martin Kapitulík (kandidát na predsedu ŽSK): Myšlienku kandidovať za župana som mal v hlave dlhšie – ROZHOVOR
Rozhovor s Martinom Kapitulíkom, nezávislým kandidátom na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Martin Kapitulík podľa vlastných slovo do kampane na ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Rozhovor s Martinom Kapitulíkom, nezávislým kandidátom na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).
Martin Kapitulík podľa vlastných slovo do kampane na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) investoval viac ako 200-tisíc eur. Je to cesta, ktorú si sám vybral, a to preto, aby nikto od neho nemohol nič pýtať, lebo keď máte podporu strany alebo vám strana financuje kampaň, tak potom chce obsadzovať posty, chce napríklad riaditeľa úradu.
„Viem, ako to dnes v tých kampaniach chodí, behajú kandidáti po kamarátoch, tu máš 5-tisíc eur, vlož mi to na účet, akože si mi daroval a tak ďalej," hovorí Kapitulík v rozhovore pre SITA s tým, že on nechcel ísť touto cestou. „Som v komunálnej politike 13 rokov a vysvetľoval som, ako vzniklo to moje rozhodnutie kandidovať a naozaj chcem, aby sa náš kraj postavil na nohy, som ochotný do toho aj investovať," doplnil.
Na otázku, odkiaľ má taký pomerne mladý muž taký peniaz, aby ho vrazil do kampane, uviedol, že od vysokej školy podniká zatiaľ sa mu chvála Bohu dobre darí.
„Žilinčania vedia, že podnikám v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov, v Žiline mám veľkú šesťposchodovú budovu, zhruba 3-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, ktoré prenajímam. To je môj core business, z toho žijem, žije z toho moja rodina, venujem sa tomu už asi 15 rokov,“ priblížil Kapitulík a dodal, že mal podobnú veľkú budovu aj inde na Slovensku, ktorú pred pár rokmi veľmi dobre predal.
Podobne podľa svojich slov zainvestoval v Oščadnici, do rekreačných nehnuteľností, ktoré kupoval, aby ich neskôr predal, čo sa aj stalo. Poprel, že nehnuteľnosti nadobudol počas obdobia keď bol viceprimátorom mesta Žilina, kde pred rokom skončil.
„Ešte doplním jednu vec, lebo tá otázka má aj druhú stránku, že či mi to za to stojí, investovať? Už som štyridsiatnik v najlepších rokoch na robotu. Človek chce rásť, človek sa chce rozvíjať a chce za sebou aj niečo prirodzené zanechať. Ja tým, že mám k tej komunálnej politike blízko, poviem otvorene, aj ma to baví, vždy ma to bavilo, moji blízki mi hovoria, že je to drahý koníček,“ poznamenal Kapitulík.
Myšlienku kandidovať za župana už mal v hlave dlhšie. Založil inovačné zoskupenie Žilina Innovation Valley, technologické srdce Severu. Urobili, asi najrozsiahlejší prieskum medzi ľuďmi v kraji a výsledok ho zamrazil.
„Urobili sme súťaž o najkrajšie tablá, aby sme trochu, najmä mladých ľudí motivovali, aby sa nám do toho zapojili. A prihlásilo sa nám 11-tisíc ľudí, ktorí hlasovali. Vyšlo nám z toho, že každý tretí maturant chce odísť z nášho kraja do zahraničia a iba jedna pätina ľudí tu chce ostať. Začal som sa zamýšľať, čo s tým, vyšlo aj jedno dobre číslo, pozitívne, a to, že viac ako 80 percent ľudí sa dá presvedčiť, aby u nás ostali,“ povedal Kapitulík.
Jedným dychom doplnil, že z prieskumu vyšli aj konkrétne opatrenia, ktoré treba urobiť, aby presvedčili mladých zostať v kraji. „Dve najkľúčovejšie veci, ktoré vyšli, tak to bola dobre platená práca v odbore, ktorému by sa mladí ľudia chceli venovať a druhý bol lepšia dostupnosť bývania,“ skonštatoval Kapitulík s tým, že toto sú veci, ktoré priamo môže župa ovplyvniť.
Nezávislý kandidát na predsedu ŽSK Martin Kapitulík v rozhovore pre SITA hovoril aj o tom:
Zdroj: SITA.sk - Martin Kapitulík (kandidát na predsedu ŽSK): Myšlienku kandidovať za župana som mal v hlave dlhšie – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Martin Kapitulík podľa vlastných slovo do kampane na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) investoval viac ako 200-tisíc eur. Je to cesta, ktorú si sám vybral, a to preto, aby nikto od neho nemohol nič pýtať, lebo keď máte podporu strany alebo vám strana financuje kampaň, tak potom chce obsadzovať posty, chce napríklad riaditeľa úradu.
„Viem, ako to dnes v tých kampaniach chodí, behajú kandidáti po kamarátoch, tu máš 5-tisíc eur, vlož mi to na účet, akože si mi daroval a tak ďalej," hovorí Kapitulík v rozhovore pre SITA s tým, že on nechcel ísť touto cestou. „Som v komunálnej politike 13 rokov a vysvetľoval som, ako vzniklo to moje rozhodnutie kandidovať a naozaj chcem, aby sa náš kraj postavil na nohy, som ochotný do toho aj investovať," doplnil.
Komunálna politika ako drahý koníček
Na otázku, odkiaľ má taký pomerne mladý muž taký peniaz, aby ho vrazil do kampane, uviedol, že od vysokej školy podniká zatiaľ sa mu chvála Bohu dobre darí.
„Žilinčania vedia, že podnikám v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov, v Žiline mám veľkú šesťposchodovú budovu, zhruba 3-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, ktoré prenajímam. To je môj core business, z toho žijem, žije z toho moja rodina, venujem sa tomu už asi 15 rokov,“ priblížil Kapitulík a dodal, že mal podobnú veľkú budovu aj inde na Slovensku, ktorú pred pár rokmi veľmi dobre predal.
Podobne podľa svojich slov zainvestoval v Oščadnici, do rekreačných nehnuteľností, ktoré kupoval, aby ich neskôr predal, čo sa aj stalo. Poprel, že nehnuteľnosti nadobudol počas obdobia keď bol viceprimátorom mesta Žilina, kde pred rokom skončil.
„Ešte doplním jednu vec, lebo tá otázka má aj druhú stránku, že či mi to za to stojí, investovať? Už som štyridsiatnik v najlepších rokoch na robotu. Človek chce rásť, človek sa chce rozvíjať a chce za sebou aj niečo prirodzené zanechať. Ja tým, že mám k tej komunálnej politike blízko, poviem otvorene, aj ma to baví, vždy ma to bavilo, moji blízki mi hovoria, že je to drahý koníček,“ poznamenal Kapitulík.
Dve najkľúčovejšie veci, aby mladí neodchádzali z kraja
Myšlienku kandidovať za župana už mal v hlave dlhšie. Založil inovačné zoskupenie Žilina Innovation Valley, technologické srdce Severu. Urobili, asi najrozsiahlejší prieskum medzi ľuďmi v kraji a výsledok ho zamrazil.
„Urobili sme súťaž o najkrajšie tablá, aby sme trochu, najmä mladých ľudí motivovali, aby sa nám do toho zapojili. A prihlásilo sa nám 11-tisíc ľudí, ktorí hlasovali. Vyšlo nám z toho, že každý tretí maturant chce odísť z nášho kraja do zahraničia a iba jedna pätina ľudí tu chce ostať. Začal som sa zamýšľať, čo s tým, vyšlo aj jedno dobre číslo, pozitívne, a to, že viac ako 80 percent ľudí sa dá presvedčiť, aby u nás ostali,“ povedal Kapitulík.
Jedným dychom doplnil, že z prieskumu vyšli aj konkrétne opatrenia, ktoré treba urobiť, aby presvedčili mladých zostať v kraji. „Dve najkľúčovejšie veci, ktoré vyšli, tak to bola dobre platená práca v odbore, ktorému by sa mladí ľudia chceli venovať a druhý bol lepšia dostupnosť bývania,“ skonštatoval Kapitulík s tým, že toto sú veci, ktoré priamo môže župa ovplyvniť.
Nezávislý kandidát na predsedu ŽSK Martin Kapitulík v rozhovore pre SITA hovoril aj o tom:
- ako prepojiť stredné školy a fakulty s priemyslom
- ako ponúknuť mladým ľudom dostupnejšie bývanie
- aké sú prednosti Žilinského samosprávneho kraja
- ako prilákať investorov do kraja
- či je záujem investorov o Žilinský samosprávny kraj
- ako zlepšiť obsadenosť turistických kapacít
- aký význam má tzv. filmová turistika pre kraj
- čo chce dosiahnuť s digitalizáciou kraja
Zdroj: SITA.sk - Martin Kapitulík (kandidát na predsedu ŽSK): Myšlienku kandidovať za župana som mal v hlave dlhšie – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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