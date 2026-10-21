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21. októbra 2026

Martin otvoril nové klientske centrum, úrady a polícia sa presťahovali zo štyroch adries pod jednu strechu – FOTO


Tagy: Klientské centrum Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky

Centrum na Námestí SNP už využilo takmer 30-tisíc ľudí a priemerný čas vybavenia klienta je desať minút. Klientske centrum Okresného úradu Martin je v plnej prevádzke. V stredu ho ...



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6ad87643de92a486064874 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Centrum na Námestí SNP už využilo takmer 30-tisíc ľudí a priemerný čas vybavenia klienta je desať minút.


Klientske centrum Okresného úradu Martin je v plnej prevádzke. V stredu ho slávnostne otvoril predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Nové klientske centrum sídli na Námestí SNP 5 a presťahovali sa doň pracoviská okresného úradu a polície, ktoré boli pôvodne na štyroch rôznych adresách. Centrum v rámci testovacej prevádzky slúžilo verejnosti už od 7. júla, odkedy jeho služby využilo takmer 30-tisíc ľudí.

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Minister vnútra priblížil, že cieľom klientskych centier je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí a sústrediť služby na jednom mieste. „V Martine sme spojili pracoviská zo štyroch adries pod jednu strechu a vytvorili modernejšie podmienky pre verejnosť aj našich zamestnancov. Na Slovensku dnes funguje 74 klientskych centier a v rozširovaní tejto siete budeme pokračovať,“ povedal Šutaj Eštok.

Do nového klientskeho centra sa tak presťahovali pracoviská z Mudroňovej, Severnej, Novomeského a Vajanského ulice. Ľudia tu môžu vybaviť záležitosti týkajúce sa živnostenského podnikania, starostlivosti o životné prostredie, pozemkov a lesov, katastra či cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Súčasťou sú aj pracoviská okresného dopravného inšpektorátu a dokladov, a tiež pracovisko, ktoré poskytuje informácie k energopomoci.

Fotogaléria k článku: Robert Fico a Matúš Šutaj Eštok slávnostne otvorili nové klientske centrum v Martine (fotografie)

Rezort vnútra priblížil, že nové priestory sú približne o 400 metrov štvorcových väčšie než pôvodné pracoviská. Nové centrum má zároveň k dispozícii moderné technologické vybavenie, a tiež 14 vnútorných a 29 vonkajších parkovacích miest. Testovacia prevádzka podľa ministerstva ukázala vysoký záujem najmä o služby evidencie vozidiel a vybavovanie dokladov. Za tri mesiace evidujú viac ako 12-tisíc žiadostí. Vysoký záujem je aj o agendu katastra a pracovisko k energopomoci eviduje 650 žiadostí o informácie. Priemerný čas vybavenia klienta pritom ministerstvo vymeralo na desať minút.


Zdroj: SITA.sk - Martin otvoril nové klientske centrum, úrady a polícia sa presťahovali zo štyroch adries pod jednu strechu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Klientské centrum Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky
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