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21. októbra 2026
Martin otvoril nové klientske centrum, úrady a polícia sa presťahovali zo štyroch adries pod jednu strechu – FOTO
Centrum na Námestí SNP už využilo takmer 30-tisíc ľudí a priemerný čas vybavenia klienta je desať minút. Klientske centrum Okresného úradu Martin je v plnej prevádzke. V stredu ho ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Centrum na Námestí SNP už využilo takmer 30-tisíc ľudí a priemerný čas vybavenia klienta je desať minút.
Klientske centrum Okresného úradu Martin je v plnej prevádzke. V stredu ho slávnostne otvoril predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Nové klientske centrum sídli na Námestí SNP 5 a presťahovali sa doň pracoviská okresného úradu a polície, ktoré boli pôvodne na štyroch rôznych adresách. Centrum v rámci testovacej prevádzky slúžilo verejnosti už od 7. júla, odkedy jeho služby využilo takmer 30-tisíc ľudí.
Minister vnútra priblížil, že cieľom klientskych centier je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí a sústrediť služby na jednom mieste. „V Martine sme spojili pracoviská zo štyroch adries pod jednu strechu a vytvorili modernejšie podmienky pre verejnosť aj našich zamestnancov. Na Slovensku dnes funguje 74 klientskych centier a v rozširovaní tejto siete budeme pokračovať,“ povedal Šutaj Eštok.
Do nového klientskeho centra sa tak presťahovali pracoviská z Mudroňovej, Severnej, Novomeského a Vajanského ulice. Ľudia tu môžu vybaviť záležitosti týkajúce sa živnostenského podnikania, starostlivosti o životné prostredie, pozemkov a lesov, katastra či cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Súčasťou sú aj pracoviská okresného dopravného inšpektorátu a dokladov, a tiež pracovisko, ktoré poskytuje informácie k energopomoci.
Fotogaléria k článku: Robert Fico a Matúš Šutaj Eštok slávnostne otvorili nové klientske centrum v Martine (fotografie)
Rezort vnútra priblížil, že nové priestory sú približne o 400 metrov štvorcových väčšie než pôvodné pracoviská. Nové centrum má zároveň k dispozícii moderné technologické vybavenie, a tiež 14 vnútorných a 29 vonkajších parkovacích miest. Testovacia prevádzka podľa ministerstva ukázala vysoký záujem najmä o služby evidencie vozidiel a vybavovanie dokladov. Za tri mesiace evidujú viac ako 12-tisíc žiadostí. Vysoký záujem je aj o agendu katastra a pracovisko k energopomoci eviduje 650 žiadostí o informácie. Priemerný čas vybavenia klienta pritom ministerstvo vymeralo na desať minút.
Zdroj: SITA.sk - Martin otvoril nové klientske centrum, úrady a polícia sa presťahovali zo štyroch adries pod jednu strechu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Klientske centrum Okresného úradu Martin je v plnej prevádzke. V stredu ho slávnostne otvoril predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Nové klientske centrum sídli na Námestí SNP 5 a presťahovali sa doň pracoviská okresného úradu a polície, ktoré boli pôvodne na štyroch rôznych adresách. Centrum v rámci testovacej prevádzky slúžilo verejnosti už od 7. júla, odkedy jeho služby využilo takmer 30-tisíc ľudí.
Minister vnútra priblížil, že cieľom klientskych centier je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí a sústrediť služby na jednom mieste. „V Martine sme spojili pracoviská zo štyroch adries pod jednu strechu a vytvorili modernejšie podmienky pre verejnosť aj našich zamestnancov. Na Slovensku dnes funguje 74 klientskych centier a v rozširovaní tejto siete budeme pokračovať,“ povedal Šutaj Eštok.
Do nového klientskeho centra sa tak presťahovali pracoviská z Mudroňovej, Severnej, Novomeského a Vajanského ulice. Ľudia tu môžu vybaviť záležitosti týkajúce sa živnostenského podnikania, starostlivosti o životné prostredie, pozemkov a lesov, katastra či cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Súčasťou sú aj pracoviská okresného dopravného inšpektorátu a dokladov, a tiež pracovisko, ktoré poskytuje informácie k energopomoci.
Fotogaléria k článku: Robert Fico a Matúš Šutaj Eštok slávnostne otvorili nové klientske centrum v Martine (fotografie)
Rezort vnútra priblížil, že nové priestory sú približne o 400 metrov štvorcových väčšie než pôvodné pracoviská. Nové centrum má zároveň k dispozícii moderné technologické vybavenie, a tiež 14 vnútorných a 29 vonkajších parkovacích miest. Testovacia prevádzka podľa ministerstva ukázala vysoký záujem najmä o služby evidencie vozidiel a vybavovanie dokladov. Za tri mesiace evidujú viac ako 12-tisíc žiadostí. Vysoký záujem je aj o agendu katastra a pracovisko k energopomoci eviduje 650 žiadostí o informácie. Priemerný čas vybavenia klienta pritom ministerstvo vymeralo na desať minút.
Zdroj: SITA.sk - Martin otvoril nové klientske centrum, úrady a polícia sa presťahovali zo štyroch adries pod jednu strechu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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