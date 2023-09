Martin Kližan ohlásil návrat na tenisové dvorce, pripravuje sa na Floride s trénerom Dammom (foto)

Kráľ je späť

Šesť singlových titulov

20.9.2023 (SITA.sk) - Tridsaťštyriročný Martin Kližan ohlásil návrat na súťažné tenisové dvorce.Bratislavský rodák zatiaľ naposledy súťažil v júni 2021, keď nepochodil v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na treťom grandslamovom turnaji sezóny londýnskom Wimbledone. "Kráľ je späť! Vidíme sa na okruhu v roku 2024," uviedol Kližan na instagrame k fotografii z letiska pred cestou do USA.Neskôr doplnil aj ďalšie fotografie už z Floridy z prostredia IMG Academy. Na jednej z nich bol so svojim niekdajším koučom Čechom Martinom Dammom Martin Kližan doteraz posledný zápas odohral proti Čechovi Zdeňkovi Kolářovi , ktorému podľahol. Grandslamovým maximom Slováka je 4. kolo z US Open v roku 2012. Na hlavnom okruhu získal Kližan šesť singlových titulov a ďalšie štyri zaznamenal vo štvorhre.V rebríčku ATP bol najvyššie na 24. pozícii v apríli 2015. Bol tiež členom slovenskej reprezentácii v Davisovom pohári. Vlani Kližan neúspešne kandidoval na post prezidenta Slovenského tenisového zväzu (STZ) , vo voľbách prehral s Miloslavom Mečířom