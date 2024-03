Martin Pospíšil prerušil sériu výhier Calgary Flames. Prehnal to s tvrdosťou a oslabil tím do konca zápasu

Hráči Seattlu sa pustili do krídelníka

Bolo to "svinstvo"

5.3.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Calgary mohli natiahnuť sériu víťazstiev v NHL na šesť zápasov, ale nestalo sa tak. V pondelok na domácom ľade podľahli hráčom Seattlu a negatívny podiel má na tom aj slovenský útočník Martin Pospíšil Jeho tvrdé naradenie zozadu na mantinel elitného obrancu hostí Vincea Dunna ohodnotili rozhodcovia trestom na 5 minút plus do konca zápasu. A keďže sa to udialo za stavušesť a pol minúty pred koncom tretej tretiny, domáci už nemali čas dostať sa do väčšieho náporu, keďže hrali v oslabení.V tejto sezóne 45-bodový obranca Dunn po zákroku Pospíšil predčasne opustil ľadovú plochu aj striedačku a držiac si hlavu odišiel do zákulisia. Na ľade sa potom strhla šarvátka, keď sa viacerí hráči Seattlu pustil do 24-ročného slovenského krídelníka.Dunn nebol jediná Pospíšilova "obeť" v tomto stretnutí. Už po šiestich sekundách od úvodného buly tohtosezónny nováčik v NHL tvrdo bodyčekoval Švéda Adama Larssona a v druhej tretine sa pobil s mladíkom v drese Seattlu Tyeom Kartyem. Pospíšil sa v bitke viac bránil ako útočil, a tak Kartye schytal"Bolo to ´svinstvo´, ale veľmi sa to nelíšilo od toho, čo Pospíšil predviedol už v prvom striedaní po šiestich či siedmich sekundách hry. Oba zákroky boli také zlé, ako len boli, a nechám na vedenie ligy, čo s tým urobí," uviedol tréner Seattlu Dave Hakstol na webe NHL.Celkovo v zápase si Pospíšil, počas ktorých predviedol štyri bodyčeky, dve strely a jednu strelu zablokoval. Jeden zo streleckých pokusov Pospíšila ešte v prvej tretine zablokoval aj jeho krajan Tomáš Tatar , ktorý nastúpil v prvom útoku Seattlu.Pôstne obdobie bez bodu si však predĺžil na desať zápasov. Zatiaľ naposledy strelil gól 10. februára 2024 proti Philadelphii.