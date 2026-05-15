Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Martin Pospíšil sa teší, že bude hrať po boku brata Kristiána. Proti každému súperovi treba mať rovnaké nastavenie – FOTO
Rozumie veľkému množstvu ospravedlneniek, ktoré prišli realizačnému tímu na čele s trénerom Vladimírom Országhom. Všetko o MS v hokeji ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Rozumie veľkému množstvu ospravedlneniek, ktoré prišli realizačnému tímu na čele s trénerom Vladimírom Országhom.
Všetko o MS v hokeji 2026
V aktuálnej sezóne odohral iba 23 zápasov v NHL, trápili ho zdravotné problémy. Aj keď sa najskôr dostali na povrch informácie, že národným tím na majstrovstvách sveta neposilní, napokon prišiel a dostal od realizačného tímu veľkú poctu - je asistentom kapitána.
Reč je Martinovi Pospíšilovi, ktorý sa zúčastnil aj zimných olympijských hier v Taliansku. Slováci sa tam prebojovali do bojov o medaily, no tie im tesne ušli a skončili štvrtí.
Už v sobotu 16. mája o 12.20 h otvoria šampionát vo Švajčiarsku zápasom s Nórskom. O deň neskôr sa v rovnaký čas stretnú s Talianskom.
Rozumie veľkému množstvu ospravedlneniek, ktoré prišli realizačnému tímu na čele s trénerom Vladimírom Országhom. "Sezóna bola dlhá a mnohí majú rodiny. Už cez olympiádu som však povedal, že ak bude všetko v poriadku a budem mať možnosť prísť, tak veľmi rád prídem. Vždy je to pre mňa veľká česť obliecť si slovenský dres. O to výnimočnejšie je to teraz, keď si môžem zahrať s bratom. Som naozaj rád, že som tu a teším sa na začiatok turnaja," povedal pre web sport.sk.
Klub Calgary Flames ho údajne nepresviedčal, aby sa doliečil a vynechal MS. S manažérom sa stretol a bol to krátky rozhovor, s účasťou súhlasil.
Potešilo ho, že asistentom trénera kanadského výberu bude aj jeho hlavný kouč z tímu "plameňov" Ryan Huska. "On do veľkej miery rozhoduje o zostave a čase na ľade pre budúcu sezónu, takže ak sa mi podarí ukázať sa v dobrom svetle, určite mi to môže pomôcť. Budem sa snažiť urobiť čo najlepšiu prácu. Som rád, že aj vďaka nemu dostali viacerí chalani príležitosť reprezentovať svoju krajinu."
Bude pod drobnohľadom
Rozumie veľkému množstvu ospravedlneniek, ktoré prišli realizačnému tímu na čele s trénerom Vladimírom Országhom. "Sezóna bola dlhá a mnohí majú rodiny. Už cez olympiádu som však povedal, že ak bude všetko v poriadku a budem mať možnosť prísť, tak veľmi rád prídem. Vždy je to pre mňa veľká česť obliecť si slovenský dres. O to výnimočnejšie je to teraz, keď si môžem zahrať s bratom. Som naozaj rád, že som tu a teším sa na začiatok turnaja," povedal pre web sport.sk.
Klub Calgary Flames ho údajne nepresviedčal, aby sa doliečil a vynechal MS. S manažérom sa stretol a bol to krátky rozhovor, s účasťou súhlasil.
Potešilo ho, že asistentom trénera kanadského výberu bude aj jeho hlavný kouč z tímu "plameňov" Ryan Huska. "On do veľkej miery rozhoduje o zostave a čase na ľade pre budúcu sezónu, takže ak sa mi podarí ukázať sa v dobrom svetle, určite mi to môže pomôcť. Budem sa snažiť urobiť čo najlepšiu prácu. Som rád, že aj vďaka nemu dostali viacerí chalani príležitosť reprezentovať svoju krajinu."
Ako dopadnú slovenskí hokejisti na MS 2026?
Vrátili sa v čase
Prvé štyri zápasy odohrajú Slováci proti papierovo slabším súperom, no Pospíšil tvrdí, že nastavenie v hlave by malo byť vždy rovnaké, či už sa hrá proti outsiderom alebo favoritom.
Izbu zdieľa so svojím bratom Kristiánom. Na ZOH si spolu nezahrali, teraz budú pravdepodobne aj v rovnakej formácii.
"Je super, že spolu teraz trávime tak veľa času. Počas sezóny a leta nie je toľko príležitostí, aby sme boli stále spolu. Teraz máme pocit, akoby sme mali 10 rokov a sme znova doma vo vlastnej izbe. Je to naozaj špeciálne a teším sa, že si s ním môžem zahrať," priznal 26-ročný rodák zo Zvolena.
"Keď som bol malý chlapec, tak som pozeral každé majstrovstvá sveta, nikdy som si však nevedel predstaviť, že si raz zahrám s bratom. Súťaživosť máme v sebe, stále sme spolu súperili," spomínal Pospíšil.
Do Švajčiarska ho spolu s bratom prídu pozrieť členovia rodiny. Rodičia sú na nich hrdí. "Je to niečo, čo sme ani my sami neočakávali, ale vždy sme mali k hokeju blízko. Nemôžem hovoriť za nich, ale pre každého rodiča je určite radosť vidieť svoje deti takto úspešné. Investovali do nás veľa času a obetovali pre nás veľmi veľa. Na Slovensku neboli vždy ideálne podmienky, takže do nás investovali aj veľa peňazí a času," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Martin Pospíšil sa teší, že bude hrať po boku brata Kristiána. Proti každému súperovi treba mať rovnaké nastavenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
